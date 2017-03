0 CONDIVISI Condividi Tweet

Gli Academy Awards 2017 sono appena stati assegnati – con tanto di gaffe epiche e sorprese dell’ultimo minuto – e a Hollywood già si pensa a quali saranno i 10 film che potrebbero essere in corsa per l’Oscar 2018. Un gioco al quale ci sottoponiamo anche noi con 12 mesi d’anticipo: rivediamoci alla soglia della 90° edizione per confrontare pronostici e nomination.

10: The Glass Castle di Destin Daniel Cretton

Il regista di Short Term 12 dirige Brie Larson, Naomi Watts e Woody Harrelson in un family drama su una famiglia disfunzionale costantemente in fuga dall’FBI. La madre artista eccentrica e il padre ubriacone cercano di distrarre le figlie dalla loro disastrosa situazione economica. L’imprevisto però è dietro l’angolo.

9: Mudbound di Dee Rees

Dopo Hell or High Water, Netflix ci riprova: direttamente dal Sundance, Carey Mulligan, Mary J Blige, Garrett Hedlund, Jason Mitchell e Rob Morgan sono i protagonisti di questa lotta senza compromessi tra due famiglie del sud degli States. Razzismo e ingiustizie sociali nel Mississippi rurale post Seconda guerra mondiale: i membri dell’Academy potrebbero andare in brodo di giuggiole.

8: Lean on Pete di Andrew Haigh

Dall’autore degli acclamati 45 anni e Weekend, il coraggioso adattamento del romanzo La ballata di Charley Thompson di Willy Vlautin. Charlie Plummer è Charley, 15enne che con il cavallo da corsa incontrato frequentando il sottobosco delle corse clandestine, si avventura alla ricerca della zia mai conosciuta e di una nuova casa. Nel cast anche Travis Fimmel, Chloë Sevigny e Steve Buscemi.

7: Mary Magdalene di Garth Davis

Il ritratto autentico e umano di una delle figure spirituali più enigmatiche e incomprese della storia: Maria Maddalena. Garth Davis, il regista di Lion, dirige un cast all-star che include Rooney Mara, Joaquin Phoenix (Gesù), Chiwetel Ejiofor (Pietro) e Tahar Rahim (Giuda). Greig Fraser (Zero Dark Thirty) è il direttore della fotografia, i costumi sono opera di Jacqueline Durran (Turner).

6: Dunkirk di Christopher Nolan

Probabile apertura del prossimo Festival di Cannes, il war movie del regista di Inception e Interstellar promette scintille. Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance, Kenneth Branagh l’ex One Direction Harry Styles sono tra i soldati delle truppe britanniche e alleate che si ritrovarono circondate dalle forze nemiche agli inizi della Seconda guerra mondiale. In sala dal 31 agosto.

5: Wonderstruck di Todd Haynes

Dal romanzo di Brian Selznick, un’altra splendida coppia di attrici per Haynes dopo Carol: Michelle Williams e Julianne Moore. Tra loro, le storie che si intrecciano di due bambini sordi, uno che vive con la famiglia nel Minnesota del 1977 e l’altra che abita nel New Jersey del 1927. Legati da una misteriosa connessione, si ritroveranno a New York per ridare senso alle loro esistenze.

4: Mother! di Darren Aronofsky

Dopo il blockbuster Noah, Aronofsky torna alle atmosfere di Il cigno nero e The Wrestler raccontando la storia di una coppia (Jennifer Lawrence e Javier Bardem) che vede la propria relazione messa a dura prova quando degli ospiti inattesi arrivano nella loro abitazione, sconvolgendo la loro tranquilla esistenza. Nel cast anche Ed Harris, Domhnall Gleeson e Michelle Pfeiffer. Uscita in sala prevista per ottobre.

3: Downsizing di Alexander Payne

I sei film precedenti di Payne hanno ricevuto tutti una nomination dall’Academy. Sarà lo stesso per questa satira sociale su una coppia di sposi (Matt Damon e Kristen Wiig) che decide di sottoporsi a un processo di rimpicciolimento per risolvere i propri problemi matrimoniali. Sfortunatamente per il marito, però, all’ultimo momento la moglie si tira indietro… Nel cast anche Christoph Waltz, Alec Baldwin, Jason Sudeikis, Neil Patrick Harris e Udo Kier. Uscita al cinema fissata al 21 dicembre.

2: Call Me by Your Name di Luca Guadagnino

Guadagnino chiude la trilogia sul desiderio, cominciata con Io sono l’amore e proseguita con A Bigger Splash. Acclamato al Sundance, il film – ambientato durante l’estate del 1983 nell’Italia del nord – racconta il legame tra il diciassettenne italo-americano Elio (l’astro nascente Timothée Chalamet) e l’affascinante studioso Oliver (Armie Hammer). Un omaggio a Renoir, Rivette, Rohmer e Bertolucci che profuma di Oscar.

1: Phantom Thread di Paul Thomas Anderson

Dopo il capolavoro Il petroliere, Anderson e Daniel Day-Lewis tornano a collaborare per questo fosco dramma ambientato nel mondo della moda nella Londra degli anni Cinquanta. La storia fa luce sulla vita dietro le quinte di un sarto senza compromessi, i cui lavori vengono commissionati da membri della famiglia reale e da componenti dell’alta società.