Sono 14 i film italiani iscritti per la selezione agli Oscar 2018. La commissione istituita presso l’ANICA su richiesta dell’Academy designerà il candidato italiano alla statuetta per il miglior lungometraggio in lingua straniera. La riunione decisiva per la scelta si terrà il prossimo 26 settembre.

Ecco i 14 film che hanno deciso di iscriversi, distribuiti sul nostro territorio tra il 1° ottobre 2016 e il 30 settembre 2017.

I titoli dalla vocazione internazionale sono tre. Innanzitutto A Ciambra di Jonas Carpignano, che Martin Scorsese (coproduttore esecutivo) ha definito “un film bello e commovente”. Poi Fortunata di Sergio Castellitto, premiato a Un Certain Regard di Cannes (Jasmine Trinca come miglior attrice) e venduto in oltre venti Paesi stranieri. Infine Sicilian Ghost Story di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia, film d’apertura della Semaine de la Critique di Cannes e progetto premiato con il prestigioso Sundance Institute Global Filmmaking Award.

Le sorprese potrebbero essere La stoffa dei sogni di Gianfranco Cabiddu, Cuori puri di Roberto De Paolis e La tenerezza di Gianni Amelio, mentre dalla Mostra di Venezia arriva il contingente più nutrito. Sono in lizza L’equilibrio di Vincenzo Marra (al cinema dal 21 settembre), Una famiglia di Sebastiano Riso (in sala dal 28 settembre), Gatta Cenerentola di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone, L’ordine delle cose di Andrea Segre e La vita in comune di Edoardo Winspeare.

Non mancano le commedie. Sono iscritti il campione d’incassi L’ora legale di Salvatore Ficarra e Valentino Picone (oltre 10 milioni di euro al botteghino), Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni e Ho amici in paradiso di Fabrizio Maria Cortese. La cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles domenica 4 marzo 2018. L’annuncio delle nomination è previsto per il 23 gennaio 2018.