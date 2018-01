2 CONDIVISI Condividi Tweet

Ci siamo, la lista definitiva delle nomination è ufficialmente arrivata e non potremmo che essere più orgogliosi delle ben 4 candidature dell’Italia agli Oscar 2018: tutte, per giunta, ottenute dallo stesso regista. Se non sapete di chi stratta, eccovi un trailer per ‘rinfrescarvi la memoria’ o, in alternativa, cominciare a stuzzicare la vostra curiosità:

4 candidature dell’Italia agli Oscar 2018: il regista nostrano che ha conquistato l’America

Si tratta di Luca Guadagnino, il regista che quest’anno ha stregato platee internazionali con il suo ‘Chiamami col tuo nome’, una storia d’amore interpretata da Armie Hammer (lo stesso intenso soldato di Mine ) e Timothée Chalame, che per questo ruolo è stato nominato come miglior attore.

Accolto con elogi di critica e recensioni entusiasmanti, la pellicola concorre come miglior fim dell’anno, insieme a L’Ora più buia, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, The Post, La forma dell’acqua e Tre Manifesti a Ebbing, Missouri. Oltre a queste prime due categorie, inoltre, è stata nominata anche per migliore sceneggiatura non originale (è adattata da James Ivory) e canzone originale (Sufjan Stevens – Mistery of love).

La trama di questo fiore all’occhiello del 2018, che ha permesso queste 4 candidature dell’Italia agli Oscar, racconta di un amore nato tra il 17enne Elio e il neolaureato Oliver. I due, scoprendo pian piano il loro rapporto, affrontano incosciamente un’intensa scoperta di sé, del loro posto nel mondo e della difficoltà, talvolta, di starci in quel posto.

‘Chiamami col tuo nome’, ecco quando vederlo al cinema

Incertezze, dubbi, riuscire a capire chi sei e dove stai andando nella vita: temi che, eterosessuali o omosessuali, investono la natura umana nella sua forma più collettiva. Ambientato “da qualche parte nel Nord Italia”, con Craxi in radio e Grillo (ancora in veste di comico) in TV, il film rappresenta il nostro paese nella spietata corsa agli Academy Award, (la cui cerimona si terrà il 4 marzo 2018) e sarà nelle nostre sale giovedì 25 gennaio.

Andrete a vederlo?