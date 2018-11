0 CONDIVISI Condividi Tweet

Mettete insieme sette persone comuni più o meno prese a schiaffi dalla vita e il loro sogno di rivalsa e avrete ottenuto 7 uomini a mollo.

La commedia è stata presentata fuori concorso al Festival di Cannes 2018. Alla regia c’è Gilles Lellouche, alla sua prima prova in solitaria.

L’attore si è messo dietro la macchina da presa e ha diretto un cast pieno di stelle del cinema francese. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul film.

7 uomini a mollo film sul recupero dell’autostima

Di cosa tratta 7 uomini a mollo? Il film racconta la storia di sette uomini che, superati i quaranta, provano a dare un nuovo senso alle loro vite decidendo di formare una squadra di nuoto sincronizzato. Per ognuno dei componenti, gli allenamenti rappresentano una valvola di sfogo e un rifugio sicuro.

Insieme si sentiranno sempre più forti fino a volere raggiungere un traguardo incredibile: la partecipazione ai campionati mondiali.

7 uomini a mollo cast all-star

Come suggerito dal trailer italiano, il punto forte di questo film è il suo cast. Mathieu Amalric, Guillaume Canet e Benoît Poelvoorde guidano la squadra di natanti. Notevoli anche le presenze femminili: le due coach sono Virginie Efira e Leïla Bekhti; Claire, la moglie di Bertrand (Amalric), è Marina Foïs; Clem, sorella di Claire sposata con Thibault (Jonathan Zaccaï), è Mélanie Doutey.

Il risultato è una commedia corale commovente e divertente in pieno stile francese. Sono occorsi ben cinque anni prima che il progetto vedesse la luce, ma Lellouche aveva nel cassetto questa sceneggiatura addirittura dieci anni fa.

“La mia idea di partenza – spiega il regista nelle note di produzione – è stata quella di raccontare la stanchezza (o forse la depressione latente) che intravedo negli individui della mia generazione e più in generale in tutta la Francia. La razza umana, quella in cui ci ritroviamo intrappolati indipendentemente dalla nostra volontà, è di per sé individualista e dimentica il senso del collettivo, della spinta e dell’apprezzamento altrui”.

“Avevo già notato questa tendenza frequentando un circolo di alcolisti anonimi per prepararmi a un ruolo da alcolizzato come attore. Rimasi stupito allora dal calore, dal dialogo, dal sostegno e dall’assenza di alcun giudizio morale tra i partecipanti. In un’epoca in cui i mass media e i social spingono ad avere un giudizio e un’opinione su tutto, ho amato quella sensazione di riservatezza che circondava la condivisione delle storie”.

7 uomini a mollo uscita il 20 dicembre

Apprezzato dalla critica e amato dal pubblico (già campione di incassi in Francia con quasi 3 milioni di spettatori), il film riesce nel suo obiettivo: nuotare tra due acque, le risate e la malinconia. È “cinema d’autore popolare”, di cui i francesi sono maestri. Da molti indicato come il film perfetto per sentirsi bene all’uscita dalla sala. In Italia arriva dal 20 dicembre, distribuito da Eagle Pictures.