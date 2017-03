1 CONDIVISI Condividi Tweet

Festeggiamo l’8 marzo con una speciale playlist fuori dai luoghi comuni. Ecco 10 film per la Festa della Donna capaci di emozionare, stupire, incidere sul presente, incrociando punti di vista non scontati. Dieci storie in cui le protagoniste (e spesso le registe) sono donne meravigliose, interpretate da splendide attrici. Donne dietro e davanti la macchina da presa a trattare con sensibilità, determinazione e poesia temi come intolleranza, patriarcato e immigrazione.

10. Donne (1939)

Con questo film George Cukor si meritò la fama di “women’s director”, regista delle donne. Norma Shearer, Joan Crawford, Rosalind Russell, Paulette Goddard e Mary Boland sono le strepitose protagoniste di questa brillante, spietata e spassosa commedia all female: di uomini se ne sente solo parlare.

10 film per la Festa della Donna: scoprili tutti

9. The Bigamist (La grande nebbia, 1953)

10 film per la Festa della Donna come la quinta regia di Ida Lupino: negli anni 50 le donne registe erano una rarità a Hollywood, lei fu l’eccezione e questo è anche il primo film in cui diresse se stessa. Prima donna filmmaker a 360 gradi (produttrice, sceneggiatrice, regista, star), in questo emozionante melodramma racconta un triangolo (Lupino, Joan Fontaine e Edmond O’Brien) nel quale la parte debole è proprio quella maschile.

8. Adua e le compagne (1960)

Antonio Pietrangeli era “il regista che amava le donne” per la sua capacità di raccontarle, con i loro pregi e difetti. Affrontando un tema difficile nell’Italia bigotta del boom, mette in scena i tentativi di quattro prostitute (Simone Signoret, Sandra Milo, Emmanuelle Riva, Gina Rovere) di lasciare il mestiere e rifarsi una vita. Se il maschio è tremendamente solo, le sue donne sono forti e fragili.

7. Wanda (1970)

L’8 marzo in dieci film tra cui uno dei debutti registici più formidabili del cinema indipendente americano. Nella veste di regista e attrice, Barbara Loden interpreta la protagonista, una ragazza che si lascia alle spalle una vita convenzionale per girovagare le highway polverose degli States con un truffatore da quattro soldi. A causa della sua aspirazione a essere riconosciuta dalla società e dagli uomini, Wanda resta vulnerabile e rimane sulla strada.

6. Sweetie (1989)

Prima delle lezioni di piano, Jane Campion offre un ritratto di signora spiazzante e irrequieto: Sweetie è prepotente e viziata, sua sorella Kay è disillusa e turbata. Una favola acida e spiazzante, nella quale gli uomini sono in gabbia e la voglia di diversità è il motore che muove le donne (e il mondo).

L’8 marzo in dieci film: quale al #1?

5. Principessa Mononoke (1997)

10 film per la Festa della Donna non possono escludere il capolavoro animato di Hayao Miyazaki: Mononoke San, la ragazza selvaggia allevata dai lupi, combatte contro gli umani della Città del Ferro per salvare la foresta e le divinità che vi dimorano. “La società tradizionale dà troppo potere agli uomini. Oggi questo tutto maschile ha raggiunto i suoi limiti. Le donne sono più reattive”, parola del Maestro.

4. Donne senza uomini (2009)

La fotografa e videoartista iraniana Shirin Neshat, da sempre in esilio, debutta alla regia con un viaggio di formazione tutto al femminile: quattro donne nella Teheran del 1953, scossa dal colpo di stato dello Shah, capiranno il valore dell’amicizia e del conforto e troveranno l’indipendenza in un bellissimo giardino di orchidee.

3. Zero Dark Thirty (2012)

Al numero 3 per l’8 marzo in dieci film spicca l’action dal talento di Kathryn Bigelow: una donna dei servizi segreti americani nel mondo maschile della guerra al terrore contro gli estremisti islamici. La Maya della strepitosa Jessica Chastain è una protagonista tostissima, che segna una frattura nel modo in cui Hollywood racconta la complessità dell’universo femminile.

2. Diamante nero (Bande de filles, 2014)

Sensualità e prepotenza, dolcezza e fragilità nelle vite di quattro adolescenti nere delle banlieu. Quando Marieme incontra Lady, Adiatou e Fily, diventa Vic, cambia look, lascia la scuola e insieme alle ragazze della banda inizia a vivere davvero la sua età. Struggente e contro ogni stereotipo.

1. Mad Max: Fury Road (2015)

George Miller torna alla saga che lo ha reso celebre con un action adrenalinico e gilanico: Charlize Theron è l’Imperatrice Furiosa che, insieme alle giovani che sta cercando di salvare da Immortan Joe, riesce a raggiungere la “terra promessa” e a rincontrare le anziane della sua ex tribù. Donne sagge, forti e potenti. Così femminista da spingere alle proteste e al boicottaggio gli attivisti americani dei diritti maschili. Paura, eh?