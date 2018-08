332 CONDIVISI Condividi Tweet

90 anni di Luciano De Crescenzo: una torta gelato, gli amici di sempre (tra cui Renzo Arbore, la Laurito, De Masi, la Wertmuller) e la sua casa ai Fori Imperiali. Uno dei più grandi filosofi partenopei, come alcuni fan lo amano definire “intellettuale senza spocchia”, il 20 agosto 2018 compie cifra tonda.

I 90 anni di Luciano De Crescenzo

E tira le somme sulla vita a suo modo: «Spesso fa più male la paura di morire che la morte – dice, per poi riflettere – Molti studiano per allungarla, mentre bisognerebbe allargarla».

Ha rinunciato ad una promettente carriera all’IBM perché “spinto dal desiderio di novità”. La decisione di lasciare il lavoro e dedicarsi interamente alla scrittura potrebbe definirsi un ‘salto dal vuoto’, ma, per dirlo con le sue parole “col senno di poi, posso affermare che non avrei potuto scegliere vuoto migliore”.

Le riflessioni del grande scrittore su Napoli e Gomorra

Ma cos’ha capito dell’esistenza? Ecco la dichiarazione rilasciata a La Repubblica in occasione dei 90 anni di Luciano De Crescenzo: «Innanzitutto serve una precisazione: io non sono un filosofo; al più mi definirei un simpatizzante. Detto questo, c’è una cosa che ho capito e che riguarda me stesso e gli altri: ognuno di noi ha la possibilità di reinventarsi. Certo, ci vuole un pizzico di fortuna, ma se a un tratto ci rendiamo conto di non essere felici, dobbiamo fare di tutto per concedere a noi stessi una seconda possibilità».

Per quanto riguarda Napoli e l’intramontabile polemica ‘Gomorra’, lo scrittore ha le idee chiare, anche se manca da un po’ dalla sua città: «Io Gomorra non l’ho mai visto, ma non per partito preso; semplicemente perché guardo poco la televisione. Credo sia importante denunciare certi peccati, senza però perdere di vista quel che c’è di positivo. Quando scrissi Così parlò Bellavista, chiusi il libro con questa frase: Ciononostante, in questo mondo del progresso, in questo mondo pieno di missili e di bombe atomiche, io penso che Napoli sia ancora l’ultima speranza che ha l’umanità per sopravvivere. Mi sembrava un buon auspicio, un messaggio di speranza. Dall’uscita del libro sono passati 30 anni e tante cose non sono cambiate. Penso alla camorra, ai rifiuti, al traffico Negli ultimi tempi però, mi sembra che Napoli abbia riconquistato un po’ di quel sano folklore che l’ha resa famosa nel mondo».