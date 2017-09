0 CONDIVISI Condividi Tweet

A Ciambra è il candidato italiano agli Oscar 2018. Il secondo lungometraggio di Jonas Carpignano ha battuto la concorrenza degli altri 13 film italiani iscritti per la selezione. La commissione istituita presso l’Anica ha scelto il coming-of-age del 33enne regista italo-americano per la candidatura nazionale nella categoria film in lingua non inglese.

Uscito al cinema il 31 agosto dopo aver vinto il premio Label Europa alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes, A Ciambra è un “documentario di formazione” co-prodotto da Martin Scorsese. Protagonista è Pio Amato, un 14enne che cerca di crescere più in fretta possibile nella comunità rom di Gioia Tauro. In questo contesto, è uno dei pochi in grado di integrarsi tra le varie realtà del luogo: gli italiani, gli immigrati africani e i rom. Quando suo fratello Cosimo scompare, le cose per Pio si mettono male: dovrà provare di essere in grado di assumere il ruolo di suo fratello e decidere se è veramente pronto a diventare un uomo.

Carpignano è un regista insolito nel panorama italiano. Classe 1983, mamma di New York ma nata nelle Barbados e papà romano, ha trascorso la sua infanzia tra l’Italia e gli Usa e ha iniziato a girare mentre frequentava la Wesleyan University. Da anni ha scelto di vivere in Calabria, a Gioia Tauro. Il suo primo film, Mediterranea, è stato presentato alla Semaine de la Critique di Cannes e ha ricevuto il premio come miglior esordio del National Board of Review. Mai uscito nelle sale italiane, il film – distribuito come A Ciambra da Academy Two – è attualmente in programmazione al cinema Nuovo Sacher di Roma.

“A Ciambra di Jonas Carpignano è un film bello e commovente”, ha dichiarato Scorsese. “Entra così intimamente nel mondo dei suoi personaggi che hai la sensazione di vivere con loro”. L’annuncio delle nomination è previsto per il 23 gennaio 2018, mentre la cerimonia di premiazione degli Oscar si terrà a Los Angeles domenica 4 marzo 2018.