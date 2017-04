4 CONDIVISI Condividi Tweet

A Ghost Story arriverà nei cinema americani il 7 luglio e prossimamente in quelli italiani. Bollato sin dalla sua anteprima al Sundance Film Festival come “il nuovo Ghost”, il film di David Lowery (lanciato da St. Nick e Senza santi in paradiso dopo una carriera di cortometraggi e collaborazioni al montaggio) non è un horror. Né una love story soprannaturale, tanto da scomodare il paragone con Patrick Swayze e Demi Moore.

I due protagonisti, Casey Affleck e Rooney Mara, sono C e M, una coppia di giovani sposi. Si amano da impazzire e hanno una vita splendida insieme. Fino a quando lui non muore in un incidente d’auto. Lei corre all’obitorio e identifica il cadavere: il suo dolore è inconsolabile. Qualche minuto più tardi, C si risveglia fantasma. Ma non uno spirito qualunque, proprio il fantasma tradizionale con il lenzuolo bianco in testa e i buchi irregolari a scoprire gli occhi.

A Ghost Story, Casey Affleck come Patrick Swayze

A differenza del Sam Wheat di Swayze, il personaggio di Affleck – fresco di Oscar per la sua intensa performance in Manchester By the Sea – non può comunicare con i vivi. Si aggira per la casa e osserva la moglie. Non c’è una medium come Oda Mae Brown (Whoopi Goldberg). Lo scopo di Lowery è quello di raccontare l’assenza e ciò che rimane, l’anima persa di un uomo che prova a vedere cosa resta ora che non c’è più.

“Sono ateo, non credo alla vita dopo la morte, ma credo ai fantasmi”, ha raccontato il regista a IndieWire. “L’idea di questo film è nata da un litigio con mia moglie Augustine: lei voleva trasferirsi a Los Angeles, io volevo restare in Texas. Durante il trasloco, continuavo a pensare di non voler lasciare la nostra casa. Cosa sarebbe successo se fossimo rimasti? Così ho iniziato a scrivere il film, pensandolo come una sorta di Beetlejuice rifatto da Apichatpong Werathesakul”.

Una storia d’amore e di fantasmi

A Ghost Story ha strappato applausi al Sundance. Se rifare il cult anni Novanta di Jerry Zucker sarebbe stata un’operazione scivolosa e ai limite del possibile, Lowery ha dribblato la pista facile del romanticismo per una riflessione più profonda sul tempo e la memoria. In attesa di vederlo in sala, è possibile vedere il trailer del film qui, lanciato online da A24.