2 CONDIVISI Condividi Tweet

Un altro lutto, dopo la terribile scomparsa di John Hurt, ha scosso il mondo di Hollywood e del piccolo schermo: è morto Frank Pellegrino, la celebre star del film di Martin Scorsese Goodfellas (Quei bravi ragazzi) e delle serie cult The Sopranos e Law&Order: Criminal Intent.

Addio all’attore di Goodfellas

L’attore stava lottando da tempo con un tumore che, all’età di 72 anni, lo ha, purtroppo sconfitto. Gli amici e i fan si stringono in cordoglio per la sua scomparsa: indimenticabile il suo ruolo di Johnny God in Goodfellas.

Un’altra grande passione per cui il popolo americano, in particolare quello di New York, lo ha idolatrato nel corso della sua carriera è quello della cucina: il suo ristorante Rao’s è uno dei più famosi della grande Mela, ed è stato usato come set per un’altra pellicola di Scorsese, The Wolf of Wall Street con Leonardo di Caprio. A questo proposito, il magazine US Weekly ha annunciato che la struttura rimarrà chiusa una settimana in segno di lutto.

Morto Frank Pellegrino a 72 anni dopo aver lottato contro un tumore

L’attore era stato ricoverato all’ospedale Memorial Sloan Kettering Hospital di New York ed è lì che, tra l’affetto dei suoi cari, ha perso la sua battaglia. Riposa in Pace.