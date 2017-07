502 CONDIVISI Condividi Tweet

Adesso tocca a me è la docufiction di Rai 1 in onda in prima serata mercoledì 19 luglio, in occasione del venticinquesimo anniversario della strage di Via D’Amelio. Un film-evento che ricostruisce una delle pagine più nere della nostra storia: l’attentato che il 19 luglio del 1992 provocò la morte del giudice Paolo Borsellino e dei cinque uomini della sua scorta.

Attraverso i ricordi di Antonio Vullo, unico agente sopravvissuto all’attentato, e con il contributo di testimonianze, ricostruzioni e filmati dell’epoca, viene ripercorsa la vicenda di un eroe civile in tutti i suoi aspetti. Dalle verità emerse nei processi sino ai dubbi che rimangono sui motivi dell’omicidio e sulla scomparsa della famosa agenda rossa.

Cesare Bocci, smessa la simpatica faccia da schiaffi dello sciupafemmine Mimì Augello, veste i panni di Borsellino. Giulio Corso è Vullo, mentre Ninni Bruschetta interpreta Rino Germana e Anna Ammirati è Agnese Borsellino. Diretto da Francesco Miccichè (figlio del grande Lino e già autore di Loro chi?) e scritto dal regista con Sandrone Dazieri e Giovanni Filippetto, il film include anche interviste al presidente del Senato, Pietro Grasso, ai fratelli di Borsellino, Rita e Salvatore, ai giornalisti che seguirono da vicino la vicenda, e a colleghi magistrati, come Vittorio Teresi.

“Ero consapevole della difficoltà e della differenza di questo lavoro rispetto ad altri realizzati prima su Borsellino”, ha spiegato l’attore presentando il film alla stampa. Il riferimento più immediato è Giuseppe Fiorello in Era d’estate. “Mi sono preparato cercando di conoscere non solo il Borsellino di quei 57 giorni che passarono tra la strage di Capaci e quella di via D’Amelio, ma l’uomo e il magistrato che era prima. Una cosa che mi ha colpito subito è il suo sorriso: bellissimo, aperto, sincero. Era un uomo allegro e giocoso. Pochi lo sanno, perché rivedendo le interviste che rilasciò dopo la morte di Giovanni Falcone inevitabilmente appare molto diverso”.

“In quei 57 giorni, Borsellino soffrì terribile per la perdita di un amico fraterno, un collega insostituibile e il compagno più valoroso nella guerra alla mafia”, ha proseguito Bocci. “Ma nel prepararmi a questo ruolo mi è capitato di parlare con suo figlio Manfredi, di sfogliare i suoi album di famiglia: in quasi tutte le foto Paolo aveva un sorriso meraviglioso”.

Quando avvenne la strage di Via D’Amelio, l’attore si trovava proprio in Sicilia per lavoro. “Ricordo il senso fortissimo di scoramento che provai”, ha raccontato a Sorrisi. “Mi dissi: ‘È finita’. Così come molti italiani. Ma invece sbagliavo. Fu proprio quella strage a segnare la grande sconfitta della mafia. Fu proprio con la morte di Falcone e con quella di Borsellino che le coscienze iniziarono a risvegliarsi, che la società civile iniziò a raccogliersi in movimenti e a sfilare apertamente contro Cosa Nostra. Oggi bisogna continuare a parlarne e a ricordare perché ancora nel Centro e nel Nord Italia c’è chi si illude che la mafia sia soltanto qualcosa che riguarda la Sicilia. E non ha capito che la strategia è cambiata, che alle bombe si sono sostituiti i colletti bianchi, che la mafia continua a fare affari e soldi, senza più clamore. Oggi i mafiosi sono nel nostro tessuto sociale”.

"La paura è normale che ci sia, in ogni uomo, l'importante è che sia accompagnata dal coraggio".

