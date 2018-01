1 CONDIVISI Condividi Tweet

Adriano Celentano compie 80 anni e i primi auguri gli arrivano da Teo Teocoli. Il Molleggiato spegne ottanta candeline il 6 gennaio. Nasceva nel 1938 in via Cristoforo Gluck 14 a Milano. Lui e Teocoli sono stati “gemelli separati alla nascita”, come hanno dimostrato in un memorabile duetto a Rockpolitik.

Sono gli unici showman italiani ad essere attori quando cantano e cantanti quando recitano. Il loro primo incontro avvenne agli inizi degli anni Sessanta. Quando Adriano “era un misto tra Jerry Lewis, Elvis Presley e Ray Charles”.

“Avevo 14 anni ed era già il mio mito. Così andavo in via Gluck al 14 perché sapevo che stava facendo il militare e tornava a casa tra le sei e le sei e mezza”, ha raccontato Teocoli a Il Giorno. “Lo vedevo arrivare sulla Giulietta azzurra e mi batteva il cuore. La prima volta che mi ha visto, mi ha guardato e mi ha detto: ‘Oh cacchio, c’ho davanti lo specchio!’ Alla fine mi ha fatto salire in casa, lui non abitava più lì ma c’era la mamma, con la stufa a carbone e i panni stesi. Il cesso era sul balcone, e quando lui ci è andato io l’ho seguito. Mi ha guardato e mi ha detto: ‘Almeno qui devi stare fuori’”.

“A 16 anni mi portò con sé a Ischia, facevo parte del suo codazzo. Mia mamma non voleva lasciarmi andare, venne lui a convincerla. Da lì abbiamo vissuto dieci anni fantastici, finché non è arrivata Claudia. Non voglio dire che Claudia sia un rompiscatole, ma non potevamo fare più le cose che facevamo prima”.

Adriano Celentano compie 80 anni: gli auguri di Teocoli

Insieme Adriano e Teo hanno vissuto mille avventure: “Una volta a Lecce mi lasciò in mutande. Io viaggiavo con lui, e quindi sulla sua macchina c’era tutto il mio bagaglio. A Lecce Adriano si spaventò per il parapiglia che si era scatenato per il concerto allo stadio e scappò a Roma, con la macchina e tutti i miei vestiti. Fui costretto a chiederli in prestito ai Dik Dik e ai Camaleonti, ma accidenti non ce n’era uno che fosse alto come me”.

Adrian, cartoon che ne ripercorrerà la vita, è uno dei programmi tv del 2018 più attesi. Perché, come confessa Teo, “Adriano è una delle persone che più mi hanno influenzato, sia artisticamente sia umanamente. Se fosse vero, potrei dire il mio migliore amico ma non è così. Quindi dico soltanto tanti auguri al mio amico Adriano”.