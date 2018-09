1 CONDIVISI Condividi Tweet

Ogni cosa ha un inizio ed anche una fine e questo vale anche per il famoso cartoon Adventure Time che per quasi 10 anni ha tenuto incollati i telespettatori di Cartoon Network davanti allo schermo tv. Non solo bambini e ragazzi, questa serie televisiva animata è stata in grado di catturare l’attenzione anche dei più grandi (nel 2015 sbarca su Italia 1 con la sigla di Jovanotti e incanta il pubblico).

Adventure Time volge al termine: oggi in onda l’ultima puntata

La serie animata realizzata da Pendleton Ward per Cartoon Network è arrivata al capolinea: dopo ben 10 stagioni consecutive è il momento di salutare i protagonisti Finn e Jake con l’ultima puntata che andrà in onda proprio oggi, 3 settembre 2018. Il successo, comunque, non è arrivato solo tra bambini e ragazzi adolescenti: questo cartoon è riuscito ad attirare anche l’attenzione dei più grandi grazie alla sua trama a tratti seria e spettrale.

Un lavoro che mette d’accordo grandi e piccini, insomma, e che sta per volgere al termine. Adventure Time è stato l’input per la creazione di fumetti, videogiochi e libri dedicati al tema le cui vendite si sono rivelate consistenti. Non si vedeva un cartone così coinvolgente e longevo dai tempi di Sponge Bob. La serie, inoltre, trae ispirazione da più fonti, come ad esempio il mondo video ludico: Dungeons & Dragons è uno di questi.

Il finale che non ti aspetti: le parole di Adam Muto

Sarà difficile per gli spettatori di Adventure Time lasciar andare i suoi protagonisti. Finn è cresciuto col suo pubblico nel corso delle stagioni: un ragazzino di 13 anni parte all’avventura sperando di salvare la terra di OOO da una fine apocalittica e si ritrova ad essere, nell’ultima stagione, un ometto di 17 anni che non può far niente contro eventi più grandi di lui. L’ultima puntata sarà molto emozionante e dal finale inaspettato, a detta di Adam Muto: “Spero che gli spettatori sentano qualcosa. Il massimo che posso sperare è che provino qualcosa. Felicità, gioia, tristezza“. Meglio preparare i fazzoletti, allora.