Aggiornamenti caso Diele: il tremendo omicidio stradale di cui è accusato l’attore di 1002, 1993, In Treatment e Acab continua a svelare nuovi retroscena. E la situazione per l’imputato si comincia a mettere davvero male…

Aggiornamenti caso Diele: il gip parla degli esami tossicologici e della dinamica dell’incidente

Se inizialmente il gip Fabio Zunica, che ha concesso all’attore gli arresti domiciliari, aveva approcciato all’attore come a un ‘incensurato’ che aveva anzi mostrato un ‘leale comportamento’ subito dopo l’incidente. Dopo i primi risultati degli esami tossicologici, però, il tono comincia a cambiare:

Diele è, infatti, risultato “positivo ai test dei cannabinoidi e degli oppiacei”, ovvero a cannabis e eroina. Nel suo portafoglio hanno inoltre ritrovato 0.2 grammi di cocaina, mentre “nel posacenere della macchina accanto a un apiccola quantità di tabacco, un pezzetto di hashish dal peso di 0,3 grammi”. Il gip spiega quindi che questo “a prescindere dalla prova dell’effettiva incidenza sull’equilibrio psico-fisico, vale a delineare in termini ulteriormente negativi, la personalità dell’indagato, tanto più se si consideri che la consuetudine con gli stupefacenti era già emersa in precedenti , diverse occasioni”.

Aggiornamenti caso Diele: come se non bastasse, arriva anche la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale che ha causato la morte per emorragie interne multiple a Ilaria Dilillo, 48 anni: alla guida della sua Audi 3 – con patente sospesa e assicurazione scaduta – l’attore viaggiava a 140 all’ora, ben oltre il limite concesso su quel tratto della Salerno-Roma.

L’agghiacciante dinamica dell’incidente di Diele con Ilaria Dilillo, morta per emorraggia di organi interni

Quando ha colpito lo scooter honda della donna l’effetto è stato quello di un arpione: il due ruote è rimasto incastrato in verticale sotto al motore dell’auto, e la Dilillo ha fatto un tremendo volto di quasi 100 metri. Insomma, aggravanti su aggravanti che spingono Zuniga ad attendere severamente l’arrivo del braccialetto elettronico per far trasferire l’imputato, sotto strettissima sorveglianza, ai domiciliari a casa di sua nonna a Roma:

Il gip: “Diele ha agito in spregio delle più elementari norme di prudenza”

“Diele ha agito in spregio delle più elementari norme di prudenza – ha dichiarato il Gip – mettendosi alla guida , per tragitto significativo (da Roma a Matera e poi da Matera a Roma) nonostante un provvedimento di sospensione della patente, peraltro violando in maniera palese le ulteriori previsioni del codice della strada in tema di rispetto della distanza di sicurezza e di obbligo di tenere una velocità adeguata alle condizioni della strada, e alla necessità di compiere manovre utili a evitare incidenti”.

In attesa del processo e di un secondo esame tossicologico più approfondito, gli avvocati della Dilillo e la Procura continuano a richiedere il carcere per Diele.