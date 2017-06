0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dai Miami Sharks ai Penn State Nittany Lions: Al Pacino sarà Joe Paterno nel prossimo tv movie HBO diretto da Barry Levinson. Come reso noto da Variety, l’attore interpreterà il coach di football universitario più vincente e discusso degli ultimi anni. “JoePa” ha avuto un palmarès incredibile. Dal 1966 al 2011, è stato l’allenatore che ha vinto più trofei nella NCAA, il campionato universitario.

Morto a 85 anni di cancro ai polmoni, Paterno ha visto la sua carriera crollare nel 2012. Il suo vice, Jerry Sandusky, è stato condannato all’ergastolo per aver abusato di 10 minori in 15 anni. Una delle pagine più nere del programma di football di Penn State University. In seguito all’arresto, “JoePa” è stato immediatamente licenziato con l’accusa di aver coperto Sandusky. Ma non solo.

Paterno avrebbe convinto la polizia a sorvolare sulle accuse rivolte nel 2002 al suo vice dal membro dello staff Mike McQueary. L’uomo aveva visto Sandusky abusare di un ragazzo in una doccia del campus e aveva denunciato l’accaduto. Ma il coach ed alcuni dirigenti del college avevano insabbiato tutto per non mettere a repentaglio la reputazione dell’università. Oltre alla squalifica della squadra, a Paterno sono stati tolti anche i titoli ottenuti negli ultimi 14 anni.

Al Pacino sarà Joe Paterno

Reduce dalle riprese di Dabka di Bryan Buckley in Somalia, Pacino è al terzo progetto con HBO. In passato, è stato Jack Kevorkian nel biopic You Don’t Know Jack, la leggenda del music business Phil Spector e tra i protagonisti della mini-serie Angels in America. Per l’attore è anche la terza collaborazione con Levinson (The Wizard of Lies) dopo The Humbling, You Don’t Know Jack e Phil Spector. La produzione esecutiva sarà affidata a Jason Sosnoff e Tom Fontana (I Borgia, Oz, Homicide, Life on the Street).