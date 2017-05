651 CONDIVISI Condividi Tweet

La zampata finale di un mito: Alain Delon annuncia il ritiro con un ultimo film e una pièce d’addio. L’attore francese, all’età di 81 anni, è stato premiato al Festival International du Film policier di Liegi e ha reso nota la decisione di andare in pensione: in autunno sarà sul set con il regista Patrice Leconte (autore nel 2016 di una “Encyclopédie Delon”) e la sua partner definitiva, Juliette Binoche. In teatro, invece, sarà accompagnato dalla figlia Anouchka, “la più grande gioia della mia vita”.

“Organizzando incontri di boxe, ho visto uomini che si sono pentiti di aver fatto un combattimento di troppo. Per me non ce sarà uno di troppo!”, ha dichiarato Delon ad AFP. “Ho l’età che ho. Ho fatto la carriera che ho fatto. Ora voglio chiudere il cerchio”, ha aggiunto. Per sconfiggere ancora una volta il fantasma della depressione e l’angoscia del tempo che passa, il divo si è rituffato nel lavoro: il film “sarà una bellissima storia d’amore” e il suo ultimo personaggio “un uomo della mia età, capriccioso e irascibile, che troverà l’amore prima di andarsene”. “È un film di fine carriera” e al suo fianco ci sarà Juliette Binoche, “un’attrice meravigliosa”.

Alain Delon annuncia il ritiro con un ultimo film

L’ultima apparizione di Delon risale al 2008, quando era stato Giulio Cesare in Asterix alle Olimpiadi. Poi sono arrivati gli anni in solitudine tra la Svizzera e la Francia profonda. Dopo una carriera straordinaria, l’addio non poteva che essere in grande stile. In scena porterà Le Crépuscule d’un fauve di Jeanne Fontaine, per il film di Leconte (ancora senza titolo) bisognerà invece aspettare il 2018. “Tutto è possibile, anche il Festival di Cannes!”, ha spiegato. “Per il mio ultimo film, vorrei tornare e dire addio…”.