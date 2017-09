8 CONDIVISI Condividi Tweet

Alain Delon operato d’urgenza lo scorso 18 settembre. La notizia è stata diffusa soltanto adesso dai familiari del grande attore francese, che ha subito un’operazione di cinque ore durante la quale gli è stato installato un bypass nell’arteria femorale.

Come rivelato dal settimanale Ici Paris, Delon è stato portato d’urgenza in un ospedale parigino a causa di improvvisi dolori riscontrati alla gamba sinistra e alla schiena. Le sue condizioni hanno subito destato preoccupazione.

Il 2017 è un anno davvero difficile per il divo di film rimasti nel cuore del pubblico come Rocco e i suoi fratelli, Il gattopardo, Frank Costello faccia d’angelo e Borsalino. All’ultima edizione del Festival International du Film policier di Liegi, ha annunciato il ritiro con un ultimo film e una pièce d’addio. All’età di 81 anni, il suo cuore aveva già preso una brutta botta lo scorso agosto con la morte di Mireille Darc, anche se non stava più con lei da tempo.

“Preferisco avere l’età che ho invece che avere 40 anni. Così non dovrò vivere troppi anni senza di lei, soffrendo. Lei, almeno, non soffre più. Riposa. Senza di lei, anch’io posso andarmene”, aveva detto poco prima dei funerali dell’attrice, sua compagna per 12 anni. “Trentacinque anni fa se n’è andata Romy (Schneider, ndr), adesso Mireille. E poi Simone (Veil, morta il 30 giugno scorso, ndr). È troppo”, aveva confidato l’attore.

Alain Delon operato d’urgenza: le sue condizioni

Delon è ancora ricoverato ma ora è fuori pericolo. La giovane figlia Anouchka, 26 anni, ha voluto rassicurare tutti sullo stato di salute del padre: “Alain sta bene. Si trattava di un’operazione programmata da tempo: ha avuto problemi di circolazione alla gamba per due o tre anni e doveva sottoporsi ad un intervento chirurgico di bypass”, ha detto a Le Parisien. “Papà è stato molto colpito dalla morte di Mireille Darc, ma il suo ricovero non ha nulla a che vedere con questa storia. Bisogna smetterla di seppellire le persone, è insopportabile! Mio padre non ha niente di serio!”.