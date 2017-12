179 CONDIVISI Condividi Tweet

Aldo Baglio debutta in solitaria dopo 25 anni al fianco di Giovanni e Giacomo. Il comico sarà protagonista della sua prima avventura solista al cinema, come ha annunciato l’amministratore delegato di Medusa, Giampaolo Letta, presentando le novità della stagione 2018-2019.

Proprio quest’anno il trio milanese ha festeggiato i 20 anni dall’uscita di uno dei loro film più amati, Tre uomini e una gamba.

Aldo e Giovanni avevano infatti iniziato come duo, dopo essersi diplomati alla scuola di melodramma del Teatro Arsenale di Milano. Il loro nome d’arte allora era “I suggestionabili”. Giacomo ha cominciato invece in coppia con Marina Massironi, sotto il nome di “Hansel e Strudel”. I tre hanno unito le forze a partire dal 1991, quando fecero il loro esordio in trio come “Galline Vecchie Fan Buon Brothers”.

Dopo cabaret, spettacoli, televisione e cinema, la scorsa estate si è cominciato a parlare di Aldo Giovanni, e Giacomo in crisi. Stando ai rumors, il “responsabile” sarebbe stato Giovanni Storti, colpevole di imporre le sue scelte a discapito di quelle del suoi colleghi.

Aldo Baglio debutta in solitaria: il suo primo film

“Non è vero”, aveva subito smentito Giacomo Poretti nel corso di un’intervista al programma Effetto Notte di Tv2000. “Colgo l’occasione davanti alla telecamera per dirlo: vi tirerei le orecchie, per tutta l’estate avete dato ascolto ai giornali scandalistici”.

Giacomo ha ammesso che il trio si prenderà semplicemente una pausa di uno o due anni, durante i quali ognuno sarà libero di fare qualsiasi cosa. Aldo ha così colto la palla al balzo e debutterà in un film “scritto e interpretato da lui, ma non diretto”, ha spiegato Letta. “Si chiamerà L’indesiderato e sarà nelle sale tra la parte finale del 2018 e quella iniziale del 2019″. Medusa si augura che il progetto farà meglio di Fuga da Reuma Park: l’ultimo film dei tre, uscito nel 2016, ha incassato appena 2.972.000 euro.