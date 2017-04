139 CONDIVISI Condividi Tweet

Lo abbiamo intervistato molte volte in passato (guarda il video), ed ogni volta la sua ironia e il suo fascino da gran professionista del cinema ci hanno conquistato: stavolta, ospite di del festival di Bari, ha dato una gioia ancora più grande al suo pubblico, che ha accolto con grandissimo entusiasmo la notizia che Alessandro Gassman dirigerà Gigi Proietti nel suo prossimo film!

Alessandro Gassman dirigerà Gigi Proietti in un ruolo inedito per il grande comico ed imitatore

Dopo aver apprezzato il suo ritorno sul piccolo schermo con “Cavalli di battaglia”, gli spettatori si preparano a godersi il grandissimo artista in una sorprendente veste drammatica. Il film si chiamerà “Il Premio”, e le riprese inizieranno l’8 maggio: “Proietti è una delle macchine attoriali più perfette esistenti al cinema, e io ho voluto utilizzarlo in un ruolo drammatico – ha detto il celebre attore e regista, figlio di Vittorio – quello di un letterato che deve andare a Stoccolma per ritirare il Nobel“.

È ufficiale, dunque: Alessandro Gassman dirigerà Gigi Proietti in questa sorta di road movies, dove lui e Anna Foglietta interpreteranno i figli del grande attore. Presente nel cast anche Rocco Papaleo, nei panni dell’assistente pusher dello scrittore.