Alessandro Gassmann lascia Twitter. L’attore e regista, che dirigerà Gigi Proietti nel suo prossimo film Il premio, si è schierato apertamente a favore del disegno di legge sullo ius soli. Da anni è favorevole al riconoscimento della cittadinanza italiana ai bimbi stranieri nati in Italia.

Per questa posizione, sul suo profilo Twitter è esplosa una vera e propria bagarre dopo un post in cui apostrofava l’Italia come una “repubblichetta da Centro America” e ribadiva che “chi nasce in Italia è italiano”.

Un cinguettio che aveva generato polemiche, offese e insulti. Fino ad un duro battibecco con la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Ora, con una lunga lettera aperta ai suoi followers, Gassmann ha annunciato l’addio ai social.

“In questi due giorni su Twitter ho dibattuto su immigrazione e ius soli sostenendo le mie ragioni”, ha scritto. “Ho resistito parecchio. Sono stato insultato, minacciato, offeso, preso in giro in maniera violenta e continua, così anche la mia famiglia e le mie origini. Ho anche in un caso risposto male. Ho scritto un messaggio che, preso dalla rabbia, non avrei dovuto scrivere in quella forma, che è uscito d’istinto con leggerezza e che è stato frainteso”.

Il riferimento è ad un tweet di risposta a chi lo bollava come “buonista”. “Se ti do un calcio in culo continuerai a chiamarmi buonista?”, aveva replicato. Ma quanto accaduto stavolta ha lasciato il segno. “I social sono mezzi fantastici e rivoluzionari”, ha ribadito. “Mi sono sempre illuso che sarei riuscito a controllare gli istinti più bassi che come ognuno di noi ho e che devono restare nascosti”.

“Questa volta non ce l’ho fatta. Ho scoperto di essere più vulnerabile di quanto immaginassi, l’attacco che ho subito mi ha toccato”. Gassmann ha poi concluso annunciando la chiusura del profilo con un saluto ai suoi 200 mila fan. Ecco il suo messaggio.

Lettera a puntate per i miei followers. pic.twitter.com/evH6TrXTvB — Alessandro Gassmann (@GassmanGassmann) 20 giugno 2017

Fine del messaggio. Good night folks.🌕 pic.twitter.com/LFiIhgCwSS — Alessandro Gassmann (@GassmanGassmann) 20 giugno 2017

Ok…lo faccio… ma va tutto bene ci vediamo nel mondo!!! VVB❤️ — Alessandro Gassmann (@GassmanGassmann) 20 giugno 2017