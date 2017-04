48 CONDIVISI Condividi Tweet

Ospite del Teatro Petruzzelli di Bari, Alessandro Gassmann si racconta al Bif&st 2017. Accolto dagli applausi del pubblico, l’attore e regista ha tenuto una masterclass al festival pugliese che quest’anno ha dedicato la manifestazione proprio al papà Vittorio e a Dino Risi. L’occasione è stata ghiotta per riavvolgere il nastro della sua carriera e rivelare aneddoti inediti del rapporto con il padre.

“Era un padre severo con le sue convinzioni, ma di una dolcezza infinita”, ha raccontato Alessandro. “Era comunque un uomo del 1922, di origine ebraica, che anche per questo se l’era passata male. Insomma, sapeva cosa voleva dire partire da zero e conquistarsi tutto quello che si desidera. Così anche io ho cercato nella mia vita di non prendere mai scorciatoie, ma di affrontare le cose frontalmente”.

Alessandro Gassmann si racconta al Bif&st 2017

“Poi certo c’è la casualità, la fortuna”, ha confessato. “Non volevo fare l’attore da ragazzo, volevo studiare agraria a Perugia. Ma mio padre, non credendo molto della mia vera volontà di studiare, mi portò sulle scene teatrali con un testo difficile come Affabulazione di Pier Paolo Pasolini. Mi ritrovai nudo sul palcoscenico con i capelli tinti di giallo. Sembravo un incrocio tra il ballerino Truciolo e David Bowie! La prima la facemmo a Pistoia e io ero sconvolto. Avevo diciannove anni”.

Fu proprio Vittorio a farlo debuttare al cinema, riprendendolo dall’età di sette anni e fino ai diciassette per Di padre in figlio, presentato alla Mostra di Venezia nel 1982. “Io feci il film controvoglia, alla fine papà dovette anche accelerare le riprese facendomi truccare da venticinquenne”, ha spiegato. “Poi ci fu un episodio particolarmente spiacevole: papà volle ricostruire quella volta che, quando avevo undici o dodici anni, durante una lezione di inglese mi dette il primo e unico ceffone della sua vita. Ebbene, sul set me lo diede di nuovo, con la stessa forza, tanto che io piansi allo stesso modo. Ma in quel caso era come se stesse adottando una terapia d’urto, mi stava dicendo a modo suo: ‘Benvenuto nel mondo del cinema’”.

Dall’adolescenza problematica al… prossimo film

Se la sua adolescenza è stata a tratti problematica – “Ero un ragazzo incontrollabile, aggressivo, non andavo a scuola e mio padre mi fece fare il servizio militare” – il cinema è diventato ben presto la sua salvezza. “Accadde quando Pino Quartullo mise in scena prima a teatro e poi al cinema la commedia ‘Quando eravamo repressi’. Lì mi resi conto che riuscivo a far ridere, sdrammatizzando così la mia fisicità. Sapere di fare ridere mi ha fatto venire la voglia di migliorare come attore drammatico”. Felice di essere tornato al Bif&st (a differenza del pubblico di Riccardo Scamarcio…), Gassmann ha anche rivelato che Gigi Proietti sarà il protagonista del suo prossimo film, che lo vedrà nel cast con Anna Foglietta e Rocco Papaleo.