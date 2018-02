275 CONDIVISI Condividi Tweet

Lo abbiamo visto duettare a Sanremo con Ornella Vanoni, perfetto e affascinante nel suo elegante completo: molti amano il suo sguardo magnetico, il suo talento davanti alle telecamere, ma non molti conoscono le difficoltà di Alessandro Preziosi prima di fare l’attore…

Le difficoltà di Alessandro Preziosi prima di fare l’attore: “Ho fatto il cameriere, facevo la fame”

Indimenticabile nel suo ruolo del Conte Fabrizio nella storica fiction Elisa di Rivombrosa, l’attore ha origini campane: mamma di Napoli e papà di Avellino, entrambi avvocati. Anche lui, infatti, aveva intrapreso lo stesso percorso, laureandosi in giurisprudenza e diventando diritto tributario all’Università di Salerno.

Intervistato da Vanity Fair, tuttavia, è venuta fuori una fase molto dura di Alessandro Preziosi prima di fare l’attore e abbandonare, così, la strada lavorativa che i suoi genitori avevano immaginato per lui:

“Ho cominciato a 25 anni, padre di un figlio di tre e una laurea in Giurisprudenza e dei genitori che mi hanno detto: Quella è la porta! Vuoi Fare l’attore? Vai” ha raccontato alla celebre rivista. Dopo aver lasciato la città materna, l’attore si è trasferito a Milano, inizialmente ospite di un’amica di famiglia: “L’amica di mia madre mi ha detto: ti do 15 giorni per trovarti una sistemazione” dichiara lui “Ma indietro non si tornava più. Ho fatto il cameriere, ho fatto la fame”.

Le ultime news su Preziosi e la sua vita sentimentale

La sua scelta, però, ha pagato: tutto è cominciato da una semplice apparizione a ‘Beato tra le donne’, il programma condotto da Bonolis, nel ’93. Da allora il suo volto ha ‘bucato lo schermo’ e, da avvocato e assistente di diritto tributario, Preziosi è riuscito a raggiungere il suo sogno di lavorare nel mondo della recitazione Un rischio che non si è mai pentito di aver corso.

E la vita sentimentale? Abbiamo letto le confessioni postume di Vittoria Puccini sulla loro relazione e sappiamo della fine della storia con Greta è ormai terminata. Lui ha chiosato così:: “Essere adulti vuol dire accettare come si è. Se faccio un bilancio vedo una persona che esce dalla regressione, che tende ad essere adulta”.