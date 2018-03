52 CONDIVISI Condividi Tweet

Se vi chiedevate dove rivedere il bravissimo protagonista de La strada di casa e La Ragazza Della Nebbia, eccovi serviti: è giunta voce (ufficiale) che sono partite le riprese di ‘Non sono un assassino’, un’opera cinematografica che, tra gli altri vedrà nel cast Alessio Boni e Riccardo Scamarcio. E non solo…

Alessio Boni e Riccardo Scamarcio in Non Sono Un Assassino: trama e personaggi

Il primo ciak è stato battuto il 24 febbraio, il regista dietro le macchina da presa è Andrea Zaccariello (che ne firma la sceneggiatura insieme a Paolo Rossi), e oltre all’affascinante coppia di attori troviamo anche nomi del calibro di Claudia Gerini (splendida, di recente, nel pluricandidato Ammore e malavita ) ed Edoardo Pesce. Nel cast anche Barbara Ronchi, Vincenzo De Michele, Caterina Shulha, Sarah Felberbaum e Silvia D’Amico.

La trama del nuovo film in cui vedremo Alessio Boni e Riccardo Scamarcio muove dalle vicende del vice-questiore Francesco Prencipe. Il protagonista esce di casa per raggiungere il suo migliore amico, il giudice Giovanni Mastropaolo, che non vede da quasi due anni. Due ore di macchina per un colloquio di poche parole. Una domanda. Una risposta. Quella stessa mattina il giudice viene trovato morto, freddato da un colpo di pistola alla testa.

Le recensioni del libro da cui è tratto:

Un crimine da risolvere, un mistero e tanto noir per questo thriller tratto dall’omonimo ‘Non sono un assassino’, romanzo di Francesco Caringella, edito da Newton Compton Editori. “La vera protagonista di questo libro è è la fragilità umana che accompagna il lettore a scoprire il personaggio principale- scrivono sul portare sololibri.it“. E ancora: “Fa piombare il lettore in un vortice freddo e gelido che come un violento schiaffo lo fa risvegliare dal torpore della sicura previsione del finale che vedrebbe il protagonista trionfante e vincitore“.

La produzione è della Pepito Produzioni, Viola Film con Rai Cinema, ed è avvenuta grazie anche sostegno logistico di Apulia Film Commission. Le riprese dureranno 5 settimane e si svolgeranno in Puglia tra Bari, Monopoli e Accadia.