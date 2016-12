Rilasciato da Fox Alien: Covenant trailer teaser, appuntamento a domani 25 dicembre per l’anteprima del trailer ufficiale. Proprio mentre tutti sono indaffarati e coinvolti, per una miriade di ragioni, dalle feste per il giorno di Natale, uscirà il primo trailer di Alien: Covenant, sequel di Prometheus, fantasy diretto da Ridley Scott.



Protagonista Michael Fassbender, Katherine Waterston, Danny McBride, Demián Bichir, Billy Crudup, Amy Seimetz, Jussie Smollett, Carmen Ejogo, e Callie Hernandez. Distribuito da 20th Century Fox, Alien: Covenant uscirà al cinema da maggio 2017.

Alien: Covenant Trailer Tease di Ridley Scott

Il Maestro Ridley Scott torna nell’universo “Alien” da lui creato con Alien: Covenant, secondo capitolo di una trilogia prequel che ha avuto inizio con Prometheus – e si collega direttamente al 1979 primo fantascientifico lavoro di Scott.



Costretti in un remoto pianeta situato sul lato più lontano della galassia, l’equipaggio di un’astronave Covenant, scoprono quello che pensano sia un paradiso inesplorato, ma in realtà è un insidioso mondo buio – il cui unico abitante è il “sintetico” David (Fassbender), il condannato superstite della spedizione Prometheus.