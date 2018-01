0 CONDIVISI Condividi Tweet

Andrea Bosca è uno dei giovani attori italiani più in forma del momento. Dopo una lunga gavetta tra cinema e teatro, la consacrazione definitiva è arrivata in tv con due serie amatissime dal pubblico, La porta rossa e Romanzo famigliare.

Nel family drama di Francesca Archibugi interpreta Giorgio, il primo ragazzo di Emma (Vittoria Puccini), mamma di Micol (Fotinì Peluso). Figlio di un grande amico di Gian Pietro (Giancarlo Giannini), dopo la morte del padre ha fatto fallire l’azienda di famiglia. Eterno Peter Pan dai dolci occhi blu, vive in solitudine in un villino liberty in rovina, con la vecchia tata Iaia, campando con la sua pensione.

Un personaggio sfaccettato, perché simpatico e opportunista, debole e calcolatore, amato e odiato. Un vitellone di provincia che Bosca ha definito “geniale e scemo allo stesso tempo”. Classe 1980, originario di Canelli, l’attore astigiano ne indossa i panni con stile. D’altronde ha alle spalle una lunga carriera. Ha debuttato in teatro nel 1998 con L’amore per sempre e ha studiato al Teatro Stabile di Torino.

Dopo le esperienze con Luca Ronconi e Valerio Binasco, si è perfezionato all’Actor Studio di New York. Al cinema l’ha lanciato Matteo Rovere con Gli sfiorati, ma era già stato diretto da un maestro come Mario Martone nel capolavoro Noi credevamo. Abel Ferrara l’ha voluto nel cast di Pasolini, Ozpetek in quello di Magnifica presenza, mentre nel 2014 ha debuttato alla regia con il cortometraggio A tutto tondo.

Chi è Andrea Bosca, Giorgio di Romanzo famigliare

È stata soprattutto la carriera televisiva ad avergli aperto la strada per il successo. Dal ricco e malinconico Guido Albinati di Raccontami al perfido Cornelio Grandi di La dama velata fino all’ambiguo Marco Testa in Grand Hotel. Appassionato di pasticceria (la sua famiglia possiede un laboratorio nelle Langhe), su Instagram condivide anche iniziative sociali come quella di Every Child Is My Child, onlus che aiuta i bambini siriani vittime della guerra.

Prossimamente lo vedremo accanto a Vanessa Incontrada nel thriller poliziesco Il capitano Maria. Stavolta sarà un tenente dei carabinieri con un carattere molto duro ma con un lato umano che improvvisamente lo travolge.