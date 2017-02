1 CONDIVISI Condividi Tweet

Da Cabot Cove alla Londra degli anni Trenta: Angela Lansbury nel cast di Mary Poppins Returns. La grande attrice inglese affiancherà Emily Blunt, Meryl Streep e Colin Firth nel sequel del classico Disney del 1964. Il film arriverà nelle sale di tutto il mondo il 25 dicembre 2018 e il regista Rob Marshall affiderà alla Signora in giallo del piccolo schermo un ruolo speciale.

La Lansbury sarà infatti la “donna dei palloncini”, un personaggio presente nei libri scritti da P.L. Travers. Nel nuovo capitolo della storia, ambientato dopo 25 anni le avventure dell’originale, Mary ritornerà in azione per aiutare Jane e Michael, ormai adulti e diventati genitori, a superare un periodo doloroso. La magica governante userà le sue abilità per aiutare la famiglia a riscoprire la gioia e la felicità contando sulle sue stravaganti conoscenze.

Angela Lansbury nel cast di Mary Poppins Returns

Le riprese del film sono in corso in questi giorni agli Shepperton Studios di Londra. Nel cast ci saranno anche Dick Van Dyke (Mr. Dawes), Emily Mortimer (Jane Banks) e Ben Whishaw (Michael Banks). La sceneggiatura è firmata da David Magee (Vita di Pi, Neverland – Un sogno per la vita) in collaborazione con Scott Wittman e Marc Shaiman (Hairspray: Grasso è bello), autori anche delle nuove canzoni della colonna sonora.