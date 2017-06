14 CONDIVISI Condividi Tweet

Da poco abbiamo sentito della sua partecipazione al sequel di Mary Poppins, ed ora arriva una notizia che farà impazzire non solo i fan della storica attrice, ma anche quelli di una delle storie più significative del mondo della letteratura: Angela Lansbury porterà Piccole Donne in tv!



Al di là della felicità di rivedere l’amatissima Signora in Giallo sul piccolo schermo, questa voce (non ancora confermata) sta facendo sognare il pubbico di tutto il mondo: le vicende narrate dalla penna di Louise May Alcott, infatti, sono sempre state considerate un vero e proprio romanzo di formazione, e difficilmente mancano nelle librerie di casa o nelle letture scolastiche.

La ribelle Jo, la dolce Meg e le piccole Beth e Amy March sono già comparse già sul grande e piccolo schermo molte volte, tra cui ricordiamo la pellicola nel 1994, interpretata dalle attrici Susan Sarandon, Winona Rider e Kristen Dunst: adesso, però, si parla di una vera e propria serie televisiva.

E a giudicare dai prodotti che negli ultimi anni sono stati confezionati per le piattaforme di Streaming (come The Crown di Netflix o The Man in The High Castle di Amazon), potrebbe venir fuori una versione davvero interessante, moderna e competa del romanzo.

Ecco chi interpreterà la mitica ‘Signora in Giallo’ nel romanzo della Alcott

A rivelare questa invitante anteprima sono state alcune fonti dello showbusiness internazionale, che si sono lasciati scappare che Angela Lansbury porterà Piccole Donne in televisione e parteciperà anche alle riprese. Pare, infatti, che interpreterà la zia delle protagonista: per chi ricorda la trama, saprà che si tratta di un personaggio particolarmente severo, snob e severo, un carattere complesso che siamo sicuri l’attrice cult saprà rendere alla perfezione.

Nell’attesa della conferma della notizia, godiamoci la mitica sigla de La Signora In Giallo: chi se la ricorda?