Sono moltissimi gli attori e le attrici che sono intervenuti sul caso Weinstein in questi ultimi mesi, e a loro si unisce anche la nostra amatissima Signora in Giallo: ecco, infatti, l’opinione della celebre Angela Lansbury sulle molestie.

Durante un’intervista di Radio Times la brillante 92enne è stata interpellata sull’argomento ‘del giorno’, ovvereo sulla serie di denunce e racconti scabrosi che stanno venendo fuori nel mondo dello spettacolo internazionale. Da Weinstein a Kevin Spacey, passando per il comico Louis C.K., la schiera degli ‘orchi’ sta diventando sempre più folta.

Ed ecco come ha esordito Angela Lansbury sulle molestie: “Le donne attraenti devono a volte prendersi la responsabilità delle molestie subite – afferma, per poi proseguire così – Ci sono due lati su una medaglia e dobbiamo farci carico del fatto che le donne, da tempo immemore, si sono impegnate per essere attraenti. E sfortunatamente la bellezza si è ritorta contro di noi, così questo è il punto al quale siamo arrivate“.

Polemiche sulla dichiarazione della Signora in Giallo, ecco come finisce il suo discorso sulle donne e sulle violenze

Un’opinione che ben presto ha cominciato a scatenare polemiche e critiche, anche perché – come molti ricordano – era stata proprio lei ad elogiare la nascita di nuove opportunità per far fare carriera alle donne quando, lo scorso anno, aveva tenuto questo discorso:

“Trovo interessante che la televisione abbia offerto alle donne nuove opportunità come è successo a me. Dopotutto La signora in giallo ha per protagonista una donna che fa un lavoro da uomo improvvisandosi investigatrice e risolvendo crimini”

Tornando alla recente intervista radiofonica, la Signora in Giallo ha poi spiegato meglio la sua posizione, chiarendo che, naturalmente, “non ci sono scuse per la violenza” e che “Molti uomini devono essere molto preoccupati ora“.