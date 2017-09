28 CONDIVISI Condividi Tweet

Angelina Jolie conferma Maleficent 2, l’atteso sequel della fiaba dark Disney che l’ha vista indossare i panni della strega di La bella addormentata nel bosco. Il successo del film, che nel 2014 ha incassato 760 milioni di dollari, ha spinto i produttori a mettere in cantiere un secondo atto, affidato alla penna di Jez Butterworth (già sceneggiatore di Spectre e Edge of Tomorrow).

L’annuncio è arrivato dall’attrice stessa nel corso del Telluride Film Festival, come riportato da Deadline. Intervenuta alla kermesse in Colorado, Jolie ha presentato il suo ultimo lavoro da regista. La diva ha diretto First They Killed My Father, biopic tratto dal romanzo autobiografico dell’attivista cambogiana per i diritti civili Loung Ung.

Nel corso delle interviste con la stampa, Angelina si è detta disponibile ad interpretare nuovamente l’ex fata della brughiera. “Stiamo lavorando sulla sceneggiatura e il risultato sarà un sequel davvero molto forte”, ha rivelato. La prima stesura dello script è già stata completata da Linda Woolverton, autrice del primo film che collaborerà anche in questo ritorno.

Prodotto da Joe Roth, Maleficent 2 avrà quindi sfumature ancora più cupe del primo capitolo. Erano stati proprio l’impasto di melodramma femminista e demitizzazione dei classici Disney a rendere l’originale campione d’ascolti in tv (al primo passaggio free 5 milioni di telespettatori con uno share pari al 20.4%) e di incassi in sala (in Italia oltre 14 milioni di euro).

Jolie stessa ha contribuito in maniera decisiva al look di Malefica. È stata lei a ideare il copricapo della protagonista, a volere delle applicazioni e un naso diverso in viso e a disegnare a mano le lenti a contatto della strega. Sul set ha persino fatto recitare sua figlia Vivienne: era l’unica bambina che non aveva paura di lei in veste cattiva e che le si avvicinasse.