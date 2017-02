0 CONDIVISI Condividi Tweet

Un efferato delitto, una famiglia distrutta, una bambina che si fa donna: Angelina Jolie porta al cinema Baricco e il suo romanzo “Senza sangue”. Come rivelato da The Hollywood Reporter, l’attrice e regista ha dichiarato di voler dirigere due film per la Universal tratti da libri di successo. Il primo è “Catherine the Great and Potemkin”, dalla biografia di Simon Sebag Montefiore su Caterina II di Russia.

Il secondo è proprio un film tratto dal romanzo dello scrittore torinese, pubblicato per la prima volta da Rizzoli nel 2002. Una storia perfettamente nelle corde della Jolie: Baricco racconta infatti la vicenda di Nina, costretta ancora bimba ad assistere impotente all’assassinio del padre e del fratello da parte di un commando in cerca di vendetta. In età matura, Nina ritrova uno dei componenti di quella banda e ripercorre l’episodio traumatico che ha profondamente segnato la vita di entrambi.

Angelina Jolie porta al cinema Baricco (ma non solo)

Angelina, reduce dal viaggio in Cambogia in cui ha voluto dimenticare il divorzio da Brad Pitt portando con sé i suoi bambini, sembra essersi lasciata alle spalle il paventato ritiro dalle scene. Dopo il flop di By the Sea, ha trovato la forza di ricominciare. Oltre a questi due progetti, si è anche detta pronta a dirigere The Spy Who Loved (spy drama ambientato durante la Seconda guerra mondiale) e a riprendere il ruolo della strega cattiva nel secondo capitolo di Maleficent.