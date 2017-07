65 CONDIVISI Condividi Tweet

Anna Magnani in mostra a Roma: dal 22 luglio al 22 ottobre, Nannarella rivive nella Sala Zanardelli del Vittoriano. Un percorso sorprendente tra oggetti, fotografie, materiali audio e video inediti che ripercorre la figura dell’attrice, dai suoi esordi nel teatro e nella rivista fino ai successi di Cinecittà e di Hollywood.

Sulla sua vita si sono spese molte parole, ma le sue origini restano avvolte dal mistero. Dalla data al luogo di nascita e ai suoi genitori, in particolare il padre, che rimane ignoto. Secondo l’amico e collega Paolo Stoppa era un egiziano, un pascià di cui la madre sarebbe stata concubina.

Affidata alla nonna, Magnani crebbe inquieta e insofferente dell’educazione autoritaria del collegio in cui si ritrovò a studiare. Soltanto nell’arte, nel cinema e nella musica, trovò una via di fuga e di salvezza. Fu proprio alla Scuola Eleonora Duse, sotto la direzione di Silvio D’Amico, che iniziò la sua folgorante carriera. Dalla rivista al cinema, fino all’Oscar vinto nel 1955 per la sua interpretazione di Serafina in La rosa tatuata di Daniel Mann.

La mostra è curata dal critico Mario Sesti con la Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia e l’Istituto Luce. Un percorso che attraversa la filmografia dell’attrice e la sua presenza nella vita sociale e culturale dell’epoca. Divertente e drammatica, dolce e irruente, una delle attrici più sensibili e versatili di sempre torna nella sua Roma dopo la retrospettiva a New York del Lincoln Center.

Un’inedita Anna Magnani in mostra a Roma

“È un viaggio all’interno dell’immaginario e della memoria di un’icona”, ha spiegato Sesti, “il cui corpo e la cui rappresentazione irradiano ancora oggi un senso inconfondibile di questa personalità così nota e popolare. La mostra scopre anche uno scorcio forse inedito, su una Magnani privata, domestica, libera tra le pareti e gli angoli della propria casa”. Numerosi gli scatti in compagnia del suo unico figlio Luca, frutto di una relazione con l’attore Massimo Serato, e con i suoi amati gatti.

La mostra, aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 e ad ingresso libero, sarà accompagnata da una rassegna di tre film. Nella Terrazza Italia del Vittoriano, sarà possibile rivedere Bellissima di Luchino Visconti (lunedì 24 luglio, ore 21.00), Mamma Roma di Pier Paolo Pasolini (lunedì 31 luglio, ore 21.00) e L’amore di Roberto Rossellini (lunedì 7 agosto, ore 21.00). Per informazioni e prenotazioni: www.danielemignardi.it