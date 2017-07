1 CONDIVISI Condividi Tweet

Anna Mazzamauro ricorda Paolo Villaggio. Nel giorno in cui è morto il ragioner Fantozzi, l’attrice ha voluto rendere omaggio alla memoria del suo amico e collega. Mazzamauro ha interpretato per ben otto film della saga la signorina Silvani, di cui Ugo era perdutamente innamorato.

Un sodalizio iniziato nel 1974. Anna si presentò ai provini del film per la parte della Pina, moglie del protagonista. Ma Villaggio e Luciano Salce, il regista dei primi due film della serie, la identificarono subito come una “vamp” perfetta per il ruolo della Silvani. “C’era quell’anno da radunare tutti i cessi possibili per fare la moglie di Fantozzi”, ha raccontato in un’intervista a Libero. Quando venne scartata perché non era abbastanza brutta, “tanto supplicai e strepitai che decisero di darmi la parte, appunto, della Signorina Silvani”.

Con Paolo ha poi recitato in tantissimi altri film, da Il… Belpaese di Salce (1977) al cult Fracchia la belva umana di Neri Parenti (1981). Mazzamauro ha spesso ricordato quanto quel personaggio così famoso sia stato una sorta di condanna. “La gente mi ferma per strada e mi chiede: ‘Fammi la boccuccia, dimmi merdaccia schifosa’”, ha spiegato.

Anna Mazzamauro ricorda Paolo Villaggio

“Su Facebook mi hanno spesso criticata per queste parole. Non ho cercato di distanziarmi dalla signorina Silvani per disprezzo nei suoi confronti, assolutamente no. È solo che dopo tanti anni sono diventata una specie di vittima di quel personaggio”. D’altronde ha sempre detto che del cinema detesta “il carattere all’italiana. Se non sei coscia lunga, gambe attaccate all’orecchio, tette e culo sodi non puoi recitare. Io sono stata la Silvani e quello avrei dovuto continuare a fare, la racchia”.

Oggi che Paolo non c’è più, Anna lo celebra con un post proprio sulla sua pagina Facebook che è spiritoso e allo stesso tempo intenso e toccante. “È morta anche la mia giovinezza. Fantozzi è stato l’unico uomo che mi abbia veramente amato. Anna Silvani”.