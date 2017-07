0 CONDIVISI Condividi Tweet

Anne Hathaway diventerà Barbie al posto di Amy Schumer? Le trattative sono in corso, rende noto Variety. Il film in live-action dedicato alla famosa bambola creata da Ruth Handler è in preparazione da mesi. Una produzione travagliata, che ha subito un brusco stop lo scorso marzo.

Schumer, infatti, avrebbe dovuto essere sceneggiatrice e protagonista del progetto. Ma a causa di altri impegni (il tour promozionale per la comedy Snatched e le riprese di She Came to Me con Steve Carell), l’attrice ha abbandonato il film.

Ora la produzione è pronta a ripartire con un nuovo volto per la protagonista: Anne Hathaway. Una star che sembra perfetta per questo ruolo. Occhi da cerbiatta e sguardo malinconico, la star newyorkese è diventata icona di charme e stile grazie alla sua bellezza radiosa, semplice e sofisticata. Senza rinunciare alle ombre messe in mostra in film come Rachel sta per sposarsi e Les Misérables.

L’attrice premio Oscar, che vedremo prossimamente nel ricco cast al femminile di Ocean’s 8, è in trattative per la parte, così come la regista australiana Alethea Jones. Nessun accordo ufficiale è stato ancora firmato, ma la Sony vuole rispettare tutte le scadenze. Le riprese dovrebbero iniziare ad agosto (la data fissata era il 23 giugno prima dell’abbandono di Schumer), mentre l’uscita al cinema è confermata per il 29 giugno 2018. Anche perché la Mattel ha già messo in produzione il merchandise.

Anne Hathaway diventerà Barbie?

Barbie viene descritto come un film che affronterà in modo contemporaneo i concetti di bellezza, femminismo e identità. La storia – sullo stile di Splash, Come d’incanto e Big – sarà ambientata nel mondo reale, dove la protagonista si ritrova catapultata dopo essere stata espulsa da Barbieland.

Tuttavia non è ancora chiaro se la sceneggiatura di Amy Schumer, scritta con la sorella Kim, verrà usata o riscritta. La comedian aveva già modificato il soggetto iniziale, affidato a Hilary Winston (Bad Teacher, Community, My Name Is Earl).