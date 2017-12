1 CONDIVISI Condividi Tweet

A pochi giorni dalla chiusura della seconda edizione del GF Vip e della dichiarazione di Daniele Bossari vincitore, nei grandi uffici Mediaset è già tempo di fare pronostici e programmi per il prossimo palinsesto: sembra che il pubblico dovrà prepararsi ad un lungo anno pieno di reality!

Piersilvio Berlusconi annuncia: un anno pieno di reality no-stop

Si parla, infatti, di una programmazione no-stop che comprenderebbe Amici, Isola dei Famosi, Grande Fratello Nip, Temptation Island, Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip. Ecco l’annuncio del direttore di Piersilvio Berlusconi:

“Cito due dati: il Grande Fratello Vip ha generato 112 milioni di video visti e raccolto 65 milioni di voti. Numeri incredibili. L’idea di mettere in chiaro le immagini della Casa 24 ore su 24 è stata vincente. Tanto che stiamo pensando a una programmazione con un ‘reality permanente’ su Canale 5: prima l’Isola dei Famosi, poi il ritorno del Grande Fratello classico, quindi Temptation Island nip e vip e una nuova edizione del Grande Fratello Vip. L’idea è aumentare con decisione il prodotto italiano esclusivo: abbiamo dato prova che la nostra offerta di intrattenimento, informazione e fiction oggi più che mai parla a tutta l’Italia”.

Insomma, un anno pieno di reality sia con che senza celebrità, sulla scia del grande successo che ha avuto questa edizione del GF Vip, sorprendente sia per ascolti che per coinvolgimento del pubblico e dibattito provocato sui social. L’ultima, sempre riguardo la vittoria di Daniele Bossari, è una lunga dichiarazione della Lucarelli che, a suo modo, critica la vittoria dell’ex vj di MTV e quasi ‘lo compatisce’: “Non riesco a unirmi al coro dei “che carino Bossari”, “che carini lui e Filippa” “che bello che sia rinato dopo un periodo buio!”. Evviva l’amore. Evviva il riscatto. Evviva il bene che vince sul male.

Non ce la faccio non perché non pensi tutto il meglio possibile di lui e Filippa. Anzi. Non ce la faccio proprio perché lo pensavo pure prima e non mi serviva il Gf per accorgermene.”

