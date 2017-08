1 CONDIVISI Condividi Tweet

L’anti-American Sniper ha finalmente trovato il suo regista. Come reso noto da The Hollwood Reporter, il filmmaker egiziano Amr Salama sta preparando Iraqi Sniper, risposta mediorientale al film di Clint Eastwood.

Nel biopic basato sull’autobiografia di Chris Kyle, Bradley Cooper interpretava il più letale cecchino della storia militare americana. Una storia patriottica e smaccatamente celebrativa che si è rivelata un clamoroso successo al botteghino, non solo negli Stati Uniti.

American Sniper, ritirato dall’unico cinema di Baghdad nel quale era in programmazione al momento dell’uscita, ha suscitato diverse controversie nel mondo arabo. Amr Salama, reduce dal successo di Sheikh Jackson (la storia di un giovane imam egiziano che rimette in discussione la sua fede dopo la morte di Michael Jackson), ha così deciso di raccontarne la contro-storia.

Iraqi Sniper racconterà “l’altro lato della storia di American Sniper, la storia del suo cattivo”, ha spiegato a THR. Il protagonista sarà Mustafa (Sammy Sheik, lo stesso attore del film di Eastwood), lo spietato cecchino di origini siriane ed ex-campione di tiro a segno dei Giochi olimpici che dà la caccia a Kyle e la sua squadra. “Sarà lui l’eroe del mio film”, ha aggiunto Salama. “Ho odiato American Sniper. Ma è stato la mia ispirazione: l’ho odiato così tanto da voler raccontare una versione differente di quella stessa storia”.

La figura di Mustafa è basata su quella di Juba, partigiano sunnita capace di uccidere decine di marine. Un cecchino imprendibile e senza volto (c’è chi sostiene che sia stato solo un simbolo della resistenza anti-americana), diventato un mito in Iraq.

“Il mio obiettivo è realizzare un film antimilitarista, mentre American Sniper era pro guerra”, ha aggiunto il regista. Per realizzare questo progetto, Salama sta collaborando con due delle più talentuose e acclamate figure del cinema mediorientale: il produttore Mohamed Hefzy e il regista Hany Abu-Assad, candidato all’Oscar con Paradise Now e autore di film come The Idol e Omar.