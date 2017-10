0 CONDIVISI Condividi Tweet

Non è ancora iniziata ma noi possiamo darvi delle piccole anticipazioni su Stranger Things 2. La serie prodotta da Netfilx verrà trasmessa il 27 ottobre in Mondovisione e sarà divisa in 9 puntate.

Questa seconda stagione è da vedere più come un sequel cinematografico che come una stagione successiva. Inoltre potremo aspettarci un grande omaggio ai più grandi classici anni ’80.

Anticipazioni su Stranger Things 2 : il trionfo degli anni ’80

Le opere di Stephen King e di Spielberg saranno le protagoniste. Citazioni a opere anni ’80 come Terminator 2, Ghostbusters, Indiana Jones e il tempio maledetto. E ancora ecco altre anticipazioni su Stranger Things 2: avremo la sensazione di osservare da lontano Aliens e tanti altri.

Se nella prima stagione si rendeva omaggio a Jon Carpenter e, sempre a Spielberg con E.T. e a King con It, anche in questo sequel non mancherà nulla.

Sconfitto il Demogorgone e tornati alla normalità nella tranquilla Hawkins, nell’Indiana, cosa accadrà? Ecco un’anticipazioni su Stranger Things 2.

L’immagine di un nuovo mostro che incombe ad Hawkins:

La seconda stagione sarà ambientata esattamente un anno dopo la fine della prima: autunno 1987. Si comincerà con la festa di Halloween e vi è una curiosità su Stranger Things molto interessante.

Anticipazioni su Stranger Things 2 : i titoli degli episodi.

Sono stati già resi noti da Netflix i titoli dei 9 episodi.

I titoli dei 9 episodi:

MadMax

The Boy Who Came Back to Life

The Pumpkin Patch

The Palace

The Storm

The Pollywog

The Secret Cabin

The Brain

The Lost Brother

Anticipazioni su Stranger Things 2 : gli attori

Nella seconda stagione di Stranger Things torneranno molti attori protagonisti della prima stagione. Le loro storie verranno analizzate e approfondite. I fans speravano molto anche nel ritorno di Barb, l’amica di Nancy, ma Matt Duffer ha assicurato che non ci sarà nella seconda stagione.

Ecco le testuali parole pronunciate a IGN: «Non riesco a immaginarmi in che modo potrebbe succedere». Ha poi aggiunto: «Barb non sarà dimenticata, le renderemo giustizia. Gli spettatori si sono molto arrabbiati del fatto che la città non sembra essersi occupata di lei. In realtà è successo, ma non l’abbiamo mostrato nella serie».

Sembrerebbe che molti nodi verranno sciolti in questa seconda stagione. A noi non resta che stare a guardare…intanto ecco alcune immagini della seconda stagione e il traile ufficiale.

Anticipazioni su Stranger Things 2 : il Trailer ufficiale