Contromano è il ritorno alla regia di Antonio Albanese a più di quindici anni da Il nostro matrimonio è in crisi. L’attore-regista ha scelto di raccontare un tema rischioso e difficile come quello dell’immigrazione con i toni della favola on the road. Il suo protagonista si chiama Mario Cavallaro ed è un uomo che racchiude tutte le paure contemporanee sull’Altro. Il signor Mario è un abitudinario, vive a Milano e ama la tradizione. Ogni mattina prende il marocchino al bar di fronte all’antico negozio di calze che ha ereditato dal padre. La sua unica valvola di sfogo è l’orto che cura sul terrazzo del suo condominio. Cavallaro non ha amici, se non la sua vicina teledipendente e strampalata (Daniela Piperno).

Antonio Albanese, Contromano a casa loro

Quando il giovane senegalese Oba (Alex Fondja) arriva davanti alla sua bottega con un borsone di calzini cinesi “filo di Svezia”, Mario esplode. Si sente assediato, quel “negro” gli fa concorrenza sleale e ruba tutti i suoi clienti. Esasperato, elabora la sua lucida follia: decide di rapirlo e di riportarlo a casa sua, in Africa. Gli italiani dovrebbero fare come lui. Qui da noi non c’è più posto: se tutti riportassero un migrante a casa il problema sarebbe risolto. A questa “vacanza umanitaria” Milano-Senegal si unisce anche la bellissima Dalida (Aude Legastelois), la sorella di Oba. E allora le cose cambiano.

Un film “coraggioso, di cuore più che di raziocinio”, ha detto Michele Mozzati nel presentare il film con Albanese, Legastelois, il produttore Domenico Procacci e l’amministratore delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco. “Parte come Un borghese piccolo piccolo, con quel clima di ansia e di violenza subita e restituita, e poi diventa come un film di Salvatores. Come Cavallaro, che inizia da Alex Drastico e finisce come Epifanio e Perego”, ha aggiunto il partner storico di Gino. “Questo film è nato da un desiderio personale misto al sociale, da spettatore”, ha raccontato Albanese. “Volevo raccontare un tema così impetuoso ed enorme come quello dell’immigrazione con leggerezza e ironia, rispettandolo in maniera garbata”.

Antonio Albanese: film numero quattro da regista

Sceneggiato dal regista con Andrea Salerno, Stefano Bises e Marco “Makkox” D’Ambrosio, Contromano è “l’incontro tra due solitudini costrette a vivere in modo diverso”, ha spiegato Albanese. “Mario è l’uomo verticale occidentale. Dall’implosione e dalla durezza, apre le ali con l’incontro e il contatto tra culture diverse. Così il suo sguardo si apre verso una serenità e una gioia differente. Ho usato la chiave dell’ironia perché sono terrorizzato dall’idea di non vederla più in un paese bello come l’Italia”. Aude Legastelois, attrice e cantante francese di padre beninese, ha speso parole al miele per il suo partner di set. “È stato un grande piacere lavorare con Antonio, è un attore e regista generosissimo. Ho imparato molto con lui, gli sono davvero riconoscente. È il mio primo ruolo da protagonista e me l’ha dato l’Italia: grazie!”. Distribuito da 01 Distribution, Contromano è al cinema dal 29 marzo.