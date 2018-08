0 CONDIVISI Condividi Tweet

Antonio Pennarella è morto all’età di 58 anni. L’attore napoletano, un vita da caratterista tra teatro, cinema e tv, si è spento dopo una lunga malattia. Famoso grazie a Un posto al sole (aveva interpretato il ruolo di Nunzio Vintariello dal 2011 al 2016) e Squadra antimafia 6, Pennarella era nato a Napoli nel quartiere di Porta San Gennaro e faceva l’attore da quando aveva vent’anni. Aveva iniziato a lavorare nel mondo del teatro a partire dai primi anni Ottanta insieme a Laura Angiulli e Carlo Buccirosso.

Pennarella aveva lavorato in numerose fiction televisive di successo, da Il maresciallo Rocca a La squadra, passando per Provaci ancora prof, Capri, Il tredicesimo apostolo, La stagione dei delitti e Il sindaco pescatore, in cui interpretò Claudio Vassallo, il fratello di Angelo (Sergio Castellitto), il sindaco di Pollica ucciso dalla mafia il 5 settembre 2010. Al cinema Antonio Pennarella aveva lavorato con registi come Bellocchio e De Angelis (in Indivisibili era il boss Salvo Coriace). Il suo volto è anche legato al nuovo cinema napoletano degli anni Novanta: l’attore era stato nel cast di I buchi neri di Pappi Corsicato, Giro di luna tra terra e mare di Giuseppe Gaudino, Luna rossa e La guerra di Mario di Antonio Capuano, Noi credevamo di Mario Martone.

“Mi interessa la ricerca, non la popolarità”, aveva raccontato all’Adn Kronos. “Per anni ho studiato teatro tradizionale ma non mi riconoscevo. Allora ho abbandonato tutto e mi sono messo a guardare la vita e il mio mestiere con occhi diversi. Per questo ammiravo Gian Maria Volontè, un grande attore che sapeva cercare. Non somiglio neanche lontanamente ad un divo: la vera soddisfazione è quella che ho avuto quando ho stretto la mano a Michelangelo Antonioni”.