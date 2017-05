11 CONDIVISI Condividi Tweet

Dai set al parlamento: Antonio Sabato Jr si candida al Congresso con i Repubblicani. L’attore ed ex modello, celebre per aver interpretato serie tv e soap come Beautiful, Melrose Place e General Hospital, si è ufficialmente registrato per correre con i Gop ad un seggio nel 26° distretto dello stato. Affronterà Julia Brownley, la candidata Democratica, alle elezioni di metà mandato del 2018.

Figlio dell’attore italiano Antonio e di Yvonne Kabouchy, Sabato Jr ha cominciato la carriera nel mondo dello spettacolo all’inizio degli anni Novanta, prima come modello e poi come attore. In Italia ha recitato al fianco di Maria Grazia Cucinotta nella mini-serie Padre papà e con Lino Banfi nel suo primo film drammatico, Vola Sciusciù. Interprete del personaggio di Dante Damiano in Beautiful dal 2005 al 2007, negli ultimi anni ha progressivamente abbandonato piccolo e grande schermo per buttarsi in politica.

Antonio Sabato Jr si candida al Congresso

Papà di tre figli avuti da tre donne diverse (dal 2012 è sposato con Cheryl Moana Marie), Sabato Jr è uscito allo scoperto nel 2016, quando è intervenuto – non senza polemiche – alla convention repubblicana per esprimere il suo sostegno a Donald Trump. Proprio a causa del suo endorsement all’attuale presidente degli Stati Uniti e delle sue posizioni estreme sull’immigrazione clandestina, ha dichiarato di essere stato emarginato da Hollywood e di avere sempre meno opportunità lavorative. Al nuovo ruolo si è però preparato sul set di One Nation Under God, nel quale interpreta proprio la parte di un senatore.

One Nation Under God .#onug shooting our last day in Baton Rouge , great amazing experience .

Coming to a theatre near you late 2017 . pic.twitter.com/PnzyC3XbS9 — Antonio Sabáto Jr (@antoniosabatojr) 1 maggio 2017