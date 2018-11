0 CONDIVISI Condividi Tweet

Aquaman è il sesto film dell’universo narrativo dedicato ai supereroi DC. Un titolo spartiacque che potrebbe segnare una svolta nel DCEU. Zack Snyder ha mollato dopo L’uomo d’acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice e il flop di Justice League. Lo stesso Suicide Squad di David Ayer si è rivelato un fiasco, specie se confrontato con I Guardiani della Galassia dei rivali Marvel. Wonder Woman di Patty Jenkins è stato l’unico cinecomics DC capace di sbancare il box-office. Ma aveva il passato come set e il sequel farà lo stesso, perché sarà ambientato negli anni ’80.

Le voci dell’addio di Ben Affleck (Batman) e la scelta della Warner di realizzare film slegati tra loro, come sarà quello sul Joker (Joaquin Phoenix), hanno messo in ansia i fan. Per questa ragione Aquaman potrebbe avere un ruolo decisivo nell’universo DC.

Aquaman film spartiacque del DCEU?

Come suggerito dal trailer finale, il film è innanzitutto più colorato, leggero e luminoso dei suoi predecessori. Tatiana Siegel, giornalista di The Hollywood Reporter, l’ha descritto come “un incrocio tra un pomeriggio in un acquario e un incontro di MMA”. In accezione ovviamente positiva, perché Siegel ha definito il film molto divertente.

L’eccessiva spensieratezza, tuttavia, è stata bollata come nota negativa dal sito Comic Book, che a sua volta lamentava una mancante leggerezza nei toni cupi e opprimenti di Snyder. D’altronde le prime reazioni ai test screening non erano state negative, ma neanche entusiasmanti.

Aquaman uscita l’1 gennaio 2019

Sarà decisivo ciò che vedremo nella scena finale post titoli di coda? Varie fonti hanno infatti anticipato che sarà molto importante il personaggio di Black Manta, interpretato da Yahya Abdul-Mateen II. Si rivelerà lui come super cattivo per il futuro dell’Extended Universe?

Insomma, Aquaman sarà un film della fase 1 del MCU in tutto e per tutto, ma potrebbe segnare una svolta per ciò che vedremo a partire dal prossimo Batman di Matt Reeves.

Per adesso non ci resta altro da fare che aspettare ancora un paio di mesi. Distribuito da Warner Bros, Aquaman arriverà in Italia l’1 gennaio 2019, un paio di settimane dopo il debutto internazionale.

The world needs something more…a hero. #Aquaman – in theaters December 21. See the extended video at the link in bio. pic.twitter.com/xNqEZHdkOh — Aquaman Movie (@aquamanmovie) November 9, 2018