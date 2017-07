3 CONDIVISI Condividi Tweet

Ariano International Film Festival 2017 torna per la sua quinta edizione con un programma ricco di ospiti e anteprime. La rassegna si svolgerà tra Ariano Irpino (provincia di Avellino), Savignano Irpino e Flumeri dal 29 luglio al 5 agosto.

Sono sei le sezioni competitive dell’edizione 2017: lungometraggi, documentari, cortometraggi, animazioni, web serie e corti delle scuole. Inoltre la direzione artistica ha aggiunto una vetrina “Green” in collaborazione con Fai e WWF.

I film in concorso sono 12 e vanno dalla commedia al dramma, passando per il comico e il racconto di formazione. I 12 documentari affrontano invece riflessioni sugli aspetti più spinosi del reale, dalla vita nelle periferie a pregiudizi e stereotipi del mondo di oggi. I corti in gara sono 24, le animazioni 18 e le web serie 4.

Una giuria di qualità valuterà i film in concorso. Insieme al presidente Franco Oppini ci saranno Ada Alberti (astrologa e attrice), i direttori della fotografia Nino Celeste e Roberto Girometti, il regista Luigi Parisi, Adriano Amidei Migliano (giornalista), il produttore e distributore Angelo Bassi, la giornalista Lucia Di Spirito, Franco Mariotti (giornalista e regista), il regista e direttore di doppiaggio Alessandro Perrella e l’attore Leonardo Cecchi.

Ariano International Film Festival 2017, dal 29 luglio

Gli ospiti saranno tanti e prestigiosi. In attesa degli annunci ufficiali, saranno in Irpinia in occasione del festival il giovane Pio Luigi Piscicelli direttamente da Braccialetti rossi e Alex Belli, interprete di Jacopo Castelli nella soap opera di Canale 5, Cento vetrine.

Una serie di eventi collaterali arricchiranno la kermesse. Dall’AIFF Cosplay Contest all’AIFF Photo Contest, con migliaia di fotografie in concorso provenienti da ogni parte del mondo. Parallelamente alle proiezioni, si terrà anche il Festival delle Tradizioni e della Musica Popolare, una sezione speciale dedicata agli artisti di strada. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale www.arianofilmfestival.com.