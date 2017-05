0 CONDIVISI Condividi Tweet

Un brutto momento per il nostro amato Mitch di Baywatch: dai media d’oltreoceano, infatti, arriva la notizia che è stata arrestata la figlia di David Hasselhoff, l’attore cult anni ’80/’90 che da poco ha fatto un’apparizione ne I Guardiani Della Galassia 2 nei panni di sé stesso.

Le pericoliose condizioni in cui è stata trovata e arrestata la figlia di David Hasselhoff

A quanto attesta il sito TMZ la 24enne Hayley era alla guida della sua Mercedes Benz, all’incirca alle 4 del mattino, quando la sua vettura si è improvvisamente fermata su una rampa. Alcuni dei presenti hanno avvertito le autorità, e quando la polizia è arrivata ha trovato una scena davvero allarmante.

La giovane era, infatti, svenuta sul sedile dell’auto con il piede sul freno. Una volta svegliata, Hayley è stata portata fuori dal veicolo dai poliziotti e portata immediatamente in ospedale. Solo dopo essere stata dimessa dalla struttura è stata arrestata la figlia di David Hasselhoff per guida in stato di ebbrezza’.

La causa dell’arresto potrebbe essere un problema ‘di famiglia’

Non è la prima volta che la giovane star ha esperienza con l’alcool: da alcuni video che giravano nel 2007, infatti, pare che anche papà David abbia bevuto più di un bicchiere di troppo, così come la mamma, Pamela Bach, è stata arrestata ben due volte per lo stesso identico motivo della figlia.

Molti utenti su Facebook hanno infatti commentato che “è il classico esempio in cui la mela non cade troppo lontana dall’albero“. La 24enne aveva provato ad esordire sul piccolo schermo da piccola (una breve apparizione in Baywatch, un ruolo nella serie targata Abc Huge e un’altra in The Hasselhoffs, il reality dedicato alla sua famiglia), ma ha cominciato a far parlare di sé e a farsi strada principalmente il suo prorompente fascino e la sua carriera da modella di grandi taglie.