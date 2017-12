3 CONDIVISI Condividi Tweet

Le forze dell’ordine di Viterbo hanno arrestato l’attore di Suburra Adamo Dionisi. L’episodio è avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 dicembre 2017. L’interprete di Manfredi Anacleti, boss del clan zingaro (ispirato ai Casamonica) e fratello maggiore di Spadino, si trovava nell’hotel Salus Terme del capoluogo della Tuscia. Era lì per riposare in vista di un nuovo film che girerà in Francia.

Ad un certo punto della notte, l’attore ha cominciato a dare in escandescenze, devastando suppellettili e picchiando anche la donna che era con lui. Probabilmente Dionisi era sotto l’effetto dell’alcol.

Bloccato dall’intervento della polizia, chiamata dagli altri ospiti dell’albergo, l’attore è comparso stamattina davanti al giudice Gaetano Mautone. Dopo mezz’ora di interrogatorio, il magistrato ha convalidato l’arresto, rimettendo l’uomo in libertà e disponendo il divieto di avvicinamento alla donna. Il prossimo 19 gennaio comincerà il processo, sempre a Viterbo.

Dionisi, che in passato è stato un capo tifoso del gruppo ultras laziale Irriducibili, aveva cominciato a studiare recitazione proprio quando si trovava nel carcere di Rebibbia. Classe 1965, il Manfredi di Suburra era già stato arrestato per droga. “Er Marchese”, così lo chiamavano per i suoi modi galanti.

“Sono una persona diversa ora, anche perché ho il terzo occhio, visto che sono stato nell’inferno carcerario”, aveva raccontato ai microfoni di Radiocolonna. “Per questo adesso dedico parte della mia vita ad aiutare gli ultimi, come nella campagna di sensibilizzazione ‘Belli come il Sole’ per i bambini detenuti”.

Proprio grazie a vari progetti teatrali a Rebibbia, come lo spettacolo CoreAcore, uscito di prigione aveva deciso di intraprendere la carriera d’attore. “Quando mi fermano per strada è divertente e imbarazzante, soprattutto per me che vorrei essere invisibile e lontano da passerelle e riflettori. Io non sono un attore sociale, sono un attore e basta”. Prossimamente lo vedremo in tv nella seconda stagione di Rocco Schiavone.