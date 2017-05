15 CONDIVISI Condividi Tweet

Il reboot di Charlie’s Angels è stato confermato. Le più belle e agguerrite detective del cinema (e della tv) ritornano con una nuova saga. Lo riporta il sito web The Tracking Board. Il film arriverà nelle sale nel 2019. Come già annunciato, Elizabeth Banks dirigerà il progetto. La sceneggiatura sarà riscritta da Doug Miro e Carlo Bernard, la coppia di autori della serie tv Narcos. La base di partenza è la prima bozza realizzata da Evan Spiliotopoulos (La bella e la bestia).

Banks è reduce dall’esperienza di Pitch Perfect 2, debutto dietro la macchina da presa da 287.4 milioni di dollari al box office internazionale. Il primo adattamento cinematografico delle Angels, uscito nel 2000, ha incassato 265 milioni in tutto il mondo. Il secondo, Charlie’s Angels – Più che mai (2003), è arrivato a quota 259. Per le nuove avventure dei tre “angeli”, sarà rinnovato anche il cast. Non ci saranno l’affascinante Cameron Diaz, la pericolosa Lucy Liu e la fatale Drew Barrymore.

Il reboot di Charlie’s Angels al via: chi nel cast?

Secondo i rumors che circolano a Hollywood, una delle tre detective sarà nera. C’è già un nome in cima alla “wish list” della Sony per la parte: Janelle Monáe. Musicista e ballerina, performer e attivista, una delle voci total black del momento ha debuttato al cinema in Moonlight e Il diritto di contare. Nel film di Barry Jenkins, vincitore di tre Oscar, è stata Teresa, la compagna di Juan che si prende cura di Chiron. In quello di Ted Melfi, ha interpretato Mary, una delle tre matematiche afroamericane assunte dalla Nasa durante la corsa allo spazio.

Il casting non è ancora partito ufficialmente. Lo studio vuole evitare il disastroso esito del reboot televisivo del 2011. A causa dei deludenti ascolti, la serie è stata chiusa dopo appena quattro episodi trasmessi (su un totale di otto girati). Allora gli “angeli” erano Annie Ilonzeh, Minka Kelly e Rachael Taylor nei ruoli di Kate, Eve ed Abby.