39 CONDIVISI Condividi Tweet

Arrivano i Prof è la nuova commedia di Ivan Silvestrini che riporta il pubblico dietro ai banchi di scuola. La strana coppia formata da Lino Guanciale e Claudio Bisio è protagonista di questo remake (del francese Les Profs) dedicato alla difficile arte di insegnare. Le aule sono quelle del liceo Alessandro Manzoni, dove c’è grande preoccupazione: solo il 12% degli studenti è riuscito a conseguire il diploma. Il Manzoni ha un primato assoluto: è il peggior liceo d’Italia.

Arrivano i Prof: film sulla buona (o cattiva?) scuola

Il Preside, non sapendo più che soluzioni adottare, accoglie la proposta del Provveditore e decide di fare un ultimo, estremo e rischioso tentativo: reclutare i peggiori insegnanti in circolazione selezionati dall’algoritmo ministeriale. La sua speranza è che dove hanno fallito i migliori, possano riuscire i peggiori. Obiettivo: avere almeno il 50% di promossi.

Così l’Alessandro Manzoni rinnova il corpo insegnanti con sette professori veramente speciali, ciascuno dei quali segue un proprio progetto didattico rivoluzionario e un proprio personalissimo metodo di insegnamento. Con risultati disastrosi. Eppure… i ragazzi del Manzoni cominciano a capire che sta accadendo qualcosa di grande e che a quello sgangherato e sconclusionato corpo docente importa davvero di loro, al di là dei programmi scolastici e delle note sul registro.

Arrivano i Prof: al cinema dal primo maggio

I sette prof del titolo sono Claudio Bisio, Lino Guanciale, Maurizio Nichetti, Maria Di Biase, Shalana Santana, Pietro Ragusa e Alessio Sakara. Il cast di alunni è invece guidato da Rocco Hunt, il rapper dalla faccia pulita che ha conquistato Sanremo con Nu juorno buono e Wake Up. “I miei professori sono stati degli eroi, e ho un enorme debito con loro”, ha spiegato Ivan Silvestrini.

“La lotta che si trovano a combattere ogni giorno contro l’indifferenza, la pigrizia, gli ormoni impazziti di noi studenti è davvero impari. Eppure la loro passione ha saputo fare breccia in me, e anche se non sempre hanno saputo trasmettermi conoscenza, mi hanno insegnato a desiderare, e a impegnarmi con dedizione e costanza per raggiungere i miei obiettivi. In un mondo di sfiducia non poteva esserci dono più grande, e io ora dedico loro questo film, che ho diretto con la stessa passione che ogni giorno, su quei banchi, provano a regalarci”. Distribuito da 01, Arrivano i Prof è al cinema dal primo maggio.