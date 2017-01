0 CONDIVISI Condividi Tweet

Asghar Farhadi e Taraneh Alidoosti boicottano gli Oscar. Il regista iraniano, vincitore della statuetta nel 2012 con Una separazione, e l’attrice protagonista del suo ultimo lavoro candidato come miglior film straniero, Il cliente, hanno annunciato di non partecipare alla cerimonia di premiazione in segno di protesta contro l’ordine esecutivo del neoeletto presidente Donald Trump. Il bando impedisce per tre mesi l’ingresso negli Usa a persone provenienti da sette stati a maggioranza islamica, tra cui l’Iran.

Farhadi ha sperato fino all’ultimo di poter partecipare alla Notte degli Oscar, proprio per esprimere sdegno e protesta contro il “Muslim Ban”. “Tuttavia ora sembra che la possibilità di questa presenza sia accompagnata da ‘se’ e ‘ma’ che sono per me inaccettabili, anche se per il mio viaggio fosse stata prevista un’eccezione”, ha dichiarato il regista. “Iran e Stati Uniti hanno cercato di presentare alla loro gente immagini non realistiche e terrorizzanti di varie nazioni e culture per trasformare le loro differenze in disaccordi, i loro disaccordi in inimicizie e le inimicizie in paure”, ha aggiunto.

Taraneh Alidoosti aveva invece usato Twitter per annunciare la sua assenza agli Academy Awards. “Il bando di Trump per gli iraniani è razzista”, ha scritto sul suo profilo social. “Che ciò comprenda un evento culturale o no, non parteciperò agli Academy Awards 2017 in segno di protesta”. Un tweet che ha subito fatto il giro del mondo e raccolto oltre 5000 retweet.

Trump’s visa ban for Iranians is racist. Whether this will include a cultural event or not,I won’t attend the #AcademyAwards 2017 in protest pic.twitter.com/CW3EF6mupo — Taraneh Alidoosti (@t_alidoosti) 26 gennaio 2017

“Ho deciso di non andare anche se potessi, perché mi ferisce profondamente vedere la gente comune del mio Paese respinta per quello che dovrebbe essere il loro diritto di curarsi, andare a trovare i propri figli all’estero o avere accesso allo studio”, ha poi specificato l’attrice al ‘New York Times’. Taraneh ha inoltre ricordato che gli Usa non hanno un’ambasciata a Teheran e che gli iraniani devono viaggiare nei Paesi vicini per ottenere i visti.

Il duro atto d’accusa dell’attrice iraniana

“Molte di queste persone hanno casi medici urgenti”, ha detto Alidoosti. “Tutta questa gente non passa attraverso questo calvario per andare a fare una vacanza divertente. Sono sicura che gli Stati Uniti hanno anche beneficiato molte volte degli immigrati iraniani che hanno lavorato e servito gli Usa”, ha concluso. “Quindi non è accettabile per me rispettare uno Stato che non rispetta la gente del mio Paese”.