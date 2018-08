79 CONDIVISI Condividi Tweet

Asia Argento accusata di molestie? L’assurdo colpo di scena sta facendo il giro della rete, insieme alle immancabili critiche/ripicche di chi non ha mai gradito il ruolo dell’attrice nella battaglia del #metoo. La figlia d’arte, a quanto si legge dal dettagliato resoconto del New York Times, avrebbe risarcito fior fiori di dollari ad un giovanissimo attore che, all’epoca dei fatti, aveva 17 anni.

Asia Argento accusata di molestie? “Ha pagato il ragazzo ‘abusato’ “

Il celebre quotidiano statunitense ha ricevuto dei documenti legali in forma anonima, atti che testimonierebbero una vicenda legale voluta da Jimmy Bennett, giovane attore che con Asia aveva recitato sia all’età di 10 anni, nel film ‘Ingannevole è il cuore più di ogni altra cosa” (in foto), e che l’aveva poi rivista a 17 anni, in una stanza d’albergo. A quanto riporta il suo avvocato, il ragazzo sarebbe tornato a casa ““estremamente confuso, mortificato e disgustato” dopo quell’incontro. Cos’era successo?

A maggio 2013, la futura giudice di X Factor avrebbe incontrato Bennett – con cui, secondo le parole del giovane, aveva sempre avuto un rapporto ‘materno’ – in un albergo di Marina del Rey, in California. Successivamente, secondo il resoconto presentato in tribunale, lei gli fece bere alcool, gli tolse i vestiti, gli praticò sess0 orale e lo spinse all’atto completo, per poi chiedergli una serie di ‘selfie’ insieme. Questi scatti sono finiti sulle scrivanie del NYT, insieme all’esito della richiesta dei danni di Bennett – il quale, fino a quel momento, stava intraprendendo un’interessante carriera nel mondo del cinema, guadagnando anche alte cifre.

Le conseguenze dell’episodio e dell’ “aggressione” sul giovane attore

Dopo l’aggressione, tuttavia, l’attore pare abbia perso quota, accusando danni morali ed emotivi. Su questa base, i suoi legali hanno chiesto un accordo di pagamento, che ammonterebbe a 380.000 dollari (di cui una prima rata di 200.000 dovrebbe essere già stata estinta ad aprile!). Questo è quello che starebbe sborsando Asia Argento accusata di molestie.

Nessuno dei due ha voluto rilasciare dichiarazioni – benché legalmente non ci sia nessun vincolo sulla privacy dell’episodio.