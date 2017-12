33 CONDIVISI Condividi Tweet

Asia Argento attacca il Corriere della Sera che l’ha nominata una delle 50 donne dell’anno. Il quotidiano ha stilato una lista di “pioniere, creative, influencer, rivoluzionarie, resilienti, anticonformiste” che in questo 2017 hanno cambiato il nostro mondo.

Tra loro, c’è proprio l’attrice e regista romana, che con tante colleghe ha denunciato le molestie perpetrate da Harvey Weinstein, il re dei produttori di Hollywood travolto in questi mesi da decine di accuse. Tuttavia, la descrizione usata dal Corriere per la sua scheda non le è andata proprio giù.

Maria Luisa Agnese, la giornalista che ha scritto la sua “biografia”, ha definito Argento “ex enfant prodige molto amata dagli amici intellettuali dei genitori, il regista Dario e l’attrice Daria Nicolodi”. “La piccola Asia è cresciuta diventando anche lei attrice e regista, fino a conquistare la scena internazionale”, prosegue Agnese.

“Antipatica ai più nel suo Paese, Asia ha segnato in qualche modo la storia del costume nel 2017, esponendosi subito, insieme alle attrici americane che scoperchiavano il grande capitolo delle molestie contro le donne, da Harvey Weinstein in avanti. Offesa e touché perché il suo gesto le ha fruttato molte polemiche in patria, Asia ha annunciato che abbandonerà il nostro Paese. La rivoluzione, compresa quella di celluloide, non è mai un pranzo di gala. Ma speriamo che anche il ‘sacrificio’ di Asia serva a far svoltare le donne e a cambiare i codici di un cattivo costume molto tossico, molto diffuso, e finora molto tollerato”.

Asia Argento attacca il Corriere della Sera

Parole che proprio non sono andate giù ad Argento. “Il Corriere mi nomina una delle 50 donne dell’anno ma non rinuncia alla condiscendenza, definendomi raccomandata e antipatica. Inoltre minimizza le violenze sessuali definendole ‘un cattivo costume molto tossico’. Che schifo”, ha scritto su Twitter.

“Potrebbe nominarmi gli amici intellettuali dei miei genitori che mi avrebbero ‘tanto amata’ da bambina?”, ha poi aggiunto chiamando in causa direttamente Maria Luisa Agnese. “Ricordiamo che il Corriere è lo stesso quotidiano che aveva pubblicato le falsità di Brignano sul mio conto senza fare fact-checking”, ha specificato in un tweet successivo.

Il @Corriere mi nomina una delle 50 donne dell’anno ma non rinuncia alla condiscendenza, definendomi raccomandata e antipatica. Inoltre minimizza le violenze sessuali definendole “un cattivo costume molto tossico.” Che schifo. pic.twitter.com/OiRm1F9Zz8 — Asia Argento (@AsiaArgento) 27 dicembre 2017