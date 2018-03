2 CONDIVISI Condividi Tweet

Uscito in due ‘puntate’, l’articolo in cui Asia Argento intervista Ambra Battilana rivela per la prima volta tutti i dettagli delle vicissitudini della modella -l’unica ad avere apertamente sporto denuncia contro Harvey Weinstein – e, in partiolare, l’incontro con Silvio Berlusconi. E tutto quello che ne è derivato…

Asia Argento intervista Ambra Battilana: “Così Berlusconi mi ha rovinato la vita”

Era l’ottobre del 2017 quando è scoppiato il caso sul produttore statunitense. Una delle cause scatenanti è stata proprio la registrazione che la Battilana aveva fatto di nascosto, decisiva a testimoniare l’episodio di molestie. A pubblicare il suo lungo e scioccante racconto è stato il Fatto Quotidiano, a fare le domande la figlia di Dario Argento:

Il pezzo in cui Asia Argento intervista Ambra Battilana inizia così: «Nel 2010 avevo 18 anni compiuti da due mesi, studiavo da geometra. Mia madre aveva questa ‘fissa’ dei concorsi di bellezza e mi chiese di provare a partecipare a Miss Italia. La accontentai, ma incontrai delle cattive persone, tra le quali il mio ex agente, Daniele Salemi».

Salemi, come racconta la modella, la convinse a partecipare ad un casting per il ruolo di meteorina al TG 4 Con Emilio Fede, ma a quanto pare non ci fu bisogno di nessun provino: insieme alla sua amica Chiara Danese furono immediatamente selezionate. Poi, in occasione della vittoria del titolo di ‘Miss Piemonte’, il direttore del TG 4 chiamò entrambe per uscire a far festa:

«Anche se stanche, pensammo che era comunque lavoro. Daniele ci guidò, non sapevo dove. In macchina mi addormentai e mi svegliai nel cortile di questa villa gigantesca. Alcune persone all’entrata chiesero i nostri documenti. Quando Fede uscì a prenderci, Daniele andò via. Emilio ci accompagnò all’interno e arrivammo nel dehors».

A quel punto la situazione comincia a complicarsi: «Rientrai e mi trovai davanti Berlusconi con due vassoi d’argento pieni di anelli: ‘Prendeteli’. Diceva che erano gioielli di Tiffany, ma era bigiotteria. Poi entrarono una quindicina di ragazze, rumorose e contente, che lo baciarono in bocca una dopo l’altra. Ci sedemmo a tavola». Alla sinistra di Berlusconi c’era una ragazza, «che poi ho scoperto essere la Minetti, e Roberta Bonasia, che ai tempi stava facendo anche lei il concorso di Miss Italia. Era una situazione molto infantile, sulla tavola c’erano paperelle, statuette. Le ragazze durante la cena cantavano ballando Meno male che Silvio c’è. A un certo punto, mentre lui raccontava una barzelletta, arrivò un cameriere con una statuetta», che rappresentava il dio Priapo, spiega Ambra, «un uomo con il pene sproporzionato rispetto al corpo. Le ragazze ci giocavano attorno». Poi arriva il momento in cui Berlusconi chiama a raccolta le sue commensali: «Siete pronte per il bunga bunga?». E loro, chiassose: «Sì, andiamo!».

L’incontro della modella con Berlusconi e…il bunga bunga: Asia Argento intervista Ambra Battilana

«Berlusconi ci chiese di fare il giro della casa per vedere com’era (…) poi passammo in una saletta dove c’erano le ragazze che ballavano e poi entrammo in un corridoio che porta alla sala cinema, in cui c’era anche una stanzina con tutti i travestimenti, e poi in una spa gigantesca. Tornammo indietro nella sala del bunga bunga. Ci sedemmo su un divanetto a guardare quello che succedeva», racconta ancora al Fatto Quotidiano. «Scrivevo sms al mio agente che non rispondeva. Vidi le ragazze che danzavano, c’era Marystel (Polanco, ndr) che aveva il vestito che le era salito su ballando. A un certo punto tutte quante si travestirono da infermiera, da poliziotta (…). La Minetti si spogliò completamente e danzò attorno a un palo davanti a dove era seduto Berlusconi». Fu quando una donna, che Fede aveva definito omosessuale, cercò di spogliare Ambra e Chiara Danese, le due se ne andarono: Fede ci disse che non saremmo diventate meteorine, non avremmo fatto nulla».

Successivamente, l’amara conseguenza: «In quella settimana ricevemmo interviste da Rete4, in cui ci davano visibilità: credetti che volessero davvero aiutarci. Invece la domenica di selezione, quando dovevano decidere altre due ragazze per la finale, scelsero la Bonasia e non Chiara. Ho capito che ci avevano preso in giro e che invece questa che era mezza nuda stava andando avanti». Cosa direbbe oggi Ambra a Berlusconi?, le chiede Asia Argento: «Sarebbe stato bello se lui si fosse interessato alla situazione mia e di Chiara chiedendoci almeno scusa, perché ci ha coinvolte in una situazione che ci ha distrutto la vita».

La critica di Libero a Il Fatto Quotidiano:

Dopo poche ore dalla pubblicazione della seconda intervista di Argento a Battilana, è intervenuto Niccolò Ghedini, avvocato di Berlusconi: «Il Fatto Quotidiano anche quest’oggi continua nella pubblicazione di notizie diffamatorie distorte e infondate contro il Presidente Berlusconi per incidere negativamente sul voto. Ovviamente saranno esperite tutte le azioni giudiziarie più opportune».