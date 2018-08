33 CONDIVISI Condividi Tweet

Lo scandalo molestie che ha travolto Asia Argento prosegue: TMZ ha pubblicato gli SMS che Anthony Bourdain, lo chef compagno dell’attrice morto suicida lo scorso giugno, le ha inviato per convincerla a pagare Jimmy Bennett e mettere a tacere le accuse. Secondo il New York Times, che ha diffuso la notizia, nel 2013 Argento avrebbe abusato del giovane attore che aveva recitato con lei nel film Ingannevole è il cuore più di ogni altra cosa. Poi avrebbe pagato 380 mila euro per fermare l’azione legale che Bennett, oggi 22enne ma all’epoca dei fatti 17enne (in California l’età del consenso è fissata a 18 anni), voleva intentare nei suoi confronti.

Asia Argento Jimmy Bennett Anthony Bourdain: gli SMS

“Non stai pagando il suo silenzio, solo la libertà da una seccatura. E per aiutare un povero stupido tormentato a rimettere la propria vita insieme”, avrebbe scritto Bourdain alla compagna. Nel corso della discussione, i due parlano di Jimmy Bennett definendolo “un asino”. Se il celebre chef si dimostra propenso a pagarlo (“Oppure digli di fottersi. In ogni caso, sono con te”, scrive in un altro messaggio), lei ricostruisce i fatti così: “Non è stato stupro ma ero gelata. Lui era sopra di me dopo avermi detto che sono stata la sua fantasia sessuale da quando aveva 12 anni”. Un messaggio che confermerebbe un rapporto consensuale, ma che allo stesso tempo contraddirebbe l’attrice, che ha smentito l’accusa di molestie.

Asia Argento, Bourdain le consigliò di comprare il silenzio di Jimmy?

Stando agli altri SMS pubblicati da TMZ, la linea di Bourdain emergerebbe chiaramente: per il compianto cuoco vagabondo della tv, quella che la compagna starebbe comprando è la “libertà da inconvenienti”. “Non comprerò mai il suo silenzio per qualcosa che non è vero dal momento che anche io sono ferita”, gli avrebbe risposto Asia, che in altri messaggi lascia intendere che sia Bennett l’aggressore sessuale. “Non ho paura di lui. Non sono una puritana, che si fotta”, il suo ultimo messaggio.