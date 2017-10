Asia Argento lancia nuove accuse dopo il caso Weinstein. L’attrice e regista romana continua a dividere la stampa e i social media. Tutto è cominciato con l’esplosione del sexgate che ha coinvolto uno dei più importanti produttori americani.

Dalle pagine del New Yorker, Asia ha raccontato la sua verità su Harvey Weinstein. L’incontro con il “Dio” di Hollywood fu tremendo. Aveva appena 21 anni e ne uscì scioccata.

Da quando è scoppiato lo scandalo, Argento ha provato a rispondere alle accuse tramite il suo profilo social. Ha bollato gli italiani come “mostri” per il modo in cui hanno criticato il suo aver denunciato le molestie “troppo tardi”.

Ha poi querelato il quotidiano Libero. L’editorialista Renato Farina, in un articolo sullo scandalo sessuale Weinstein, ha scritto che Asia avrebbe potuto “salvare, dal terrore inflitto da Weinstein, chissà quante aspiranti attrici che a sua differenza non sono dotate di un genitore famoso”. “Prima la danno poi frignano e fingono di pentirsi”, il titolo del disgustoso editoriale. Argento ha querelato il giornale “per aver offeso la mia dignità di donna e leso la mia reputazione con il loro pessimo articolo”.

Ora, in due tweet, l’attrice – figlia di Dario Argento e Daria Nicolodi – racconta di “un grosso regista di Hollywood con il complesso di Napoleone” che la stuprò dopo averla drogata. Ma soprattutto aggiunge di un attore e regista italiano che, all’inizio degli anni Novanta, quando Asia aveva appena 16 anni, abusò sessualmente di lei durante una discussione sul personaggio che avrebbe interpretato sul grande schermo.

“Sono certa che gli altri due uomini che hanno abusato di me quando ero una ragazzina e intorno ai vent’anni adesso se la stiano facendo addosso”, ha aggiunto in un messaggio successivo. Nel 1991, quando aveva 16 anni, Asia girò con Carlotta Natoli e Claudia Pandolfi il film Le amiche del cuore, di e con Michele Placido.

#quellavoltache Hollywood big shot director with Napoleon complex gave me GHB and raped me unconscious, I was 26 years old #BalancetonPorc

I am sure the other two men who abused me when I was a teen / mid twenties are shitting their pants right about now #DenounceAllPigs

— Asia Argento (@AsiaArgento) 15 ottobre 2017